Reforma a la Ley de Glaciares: Diputados logran un histórico consenso en sesión extensa

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La Cámara de Diputados aprobó la **reforma a la Ley de Glaciares** con **137 votos a favor**, en una sesión que duró más de **11 horas**. Este cambio legal, impulsado por **La Libertad Avanza** y apoyado por varios bloques, redefine la protección de glaciares y facilita la explotación de recursos en las zonas afectadas. La votación final incluyó **111 votos en contra** y **tres abstenciones**.

El oficialismo logró sumar apoyos de diputados de **Unión por la Patria**, como los sanjuaninos **Cristian Andino** y **Jorge Chica**. Por otro lado, las abstenciones fueron de los diputados del **MID**, **Oscar Zago** y **Eduardo Falcone**, junto a **Karina Maureira** de **La Neuquinidad**. La mayoría de los votos negativos provino de **Unión por la Patria**, **Provincias Unidas**, **Coalición Cívica**, y otros bloques como el **Frente de Izquierda**.

Durante la sesión, se presentaron controversias. Intentos de incluir proyectos que repudiaban decisiones del Gobierno sobre medios de comunicación fracasaron. Además, se propuso una moción para que Argentina mantenga **neutralidad en el conflicto** entre **Estados Unidos**, **Israel** e **Irán**, que tampoco prosperó. También se intentó interpelar al jefe de Gabinete, **Manuel Adorni**, por un caso de posible enriquecimiento ilícito, aunque no se logró la mayoría necesaria.