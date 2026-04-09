Jueves, 9 de Abril 2026
Reforma a la Ley de Glaciares: Diputados logran un histórico consenso en sesión extensa
Política

Reforma a la Ley de Glaciares: Diputados logran un histórico consenso en sesión extensa

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, flexibilizando la protección de glaciares y facilitando la explotación de recursos. La decisión generó intensos debates y controversias durante más de 11 horas.

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La Cámara de Diputados aprobó la **reforma a la Ley de Glaciares** con **137 votos a favor**, en una sesión que duró más de **11 horas**. Este cambio legal, impulsado por **La Libertad Avanza** y apoyado por varios bloques, redefine la protección de glaciares y facilita la explotación de recursos en las zonas afectadas. La votación final incluyó **111 votos en contra** y **tres abstenciones**.

El oficialismo logró sumar apoyos de diputados de **Unión por la Patria**, como los sanjuaninos **Cristian Andino** y **Jorge Chica**. Por otro lado, las abstenciones fueron de los diputados del **MID**, **Oscar Zago** y **Eduardo Falcone**, junto a **Karina Maureira** de **La Neuquinidad**. La mayoría de los votos negativos provino de **Unión por la Patria**, **Provincias Unidas**, **Coalición Cívica**, y otros bloques como el **Frente de Izquierda**.

Durante la sesión, se presentaron controversias. Intentos de incluir proyectos que repudiaban decisiones del Gobierno sobre medios de comunicación fracasaron. Además, se propuso una moción para que Argentina mantenga **neutralidad en el conflicto** entre **Estados Unidos**, **Israel** e **Irán**, que tampoco prosperó. También se intentó interpelar al jefe de Gabinete, **Manuel Adorni**, por un caso de posible enriquecimiento ilícito, aunque no se logró la mayoría necesaria.

Etiquetas: argentina ley de glaciares reforma política cámara de diputados minería
TL;DR

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