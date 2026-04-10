Sábado, 11 de Abril 2026
Universidades de La Rioja adhieren al paro nacional: impacto en clases y actividades
Política

Universidades de La Rioja adhieren al paro nacional: impacto en clases y actividades

En mayo, las universidades públicas de Argentina se sumarán a un paro nacional por el cumplimiento de la ley de financiamiento y el pago de deudas salariales. La UNLaR también participará, reflejando un descontento creciente en la comunidad educativa.

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Las universidades públicas de Argentina se preparan para un paro nacional en mayo, decisión tomada por 97 congresales de 26 asociaciones de base en una reciente sesión. Este movimiento surge tras la ratificación de una medida cautelar por parte de la III Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que exige el cumplimiento de la ley en relación al pago de deuda salarial a docentes y nodocentes, así como la convocatoria a paritarias y la actualización de becas estudiantiles.

Desde la federación gremial, se considera que este fallo judicial respalda su lucha y evidencia el incumplimiento del gobierno en relación a las resoluciones del Congreso y del Poder Judicial. Ante esta situación, se han reportado altos niveles de acatamiento a las medidas previas, reafirmando el compromiso en defensa de la universidad pública y los salarios.

ARDU La Rioja, a través de su titular Juan Chade, ha confirmado que la Universidad Nacional se unirá al paro convocado por el gremio nacional, en defensa de la educación pública y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Se espera que otras instituciones, como la UNDEC y sedes del interior, también se adhieran a la protesta.

Las acciones de visibilización previstas, que incluyen clases públicas y una Marcha Federal Universitaria, buscan atraer la atención del Gobierno provincial y avanzar en negociaciones que se encuentran estancadas, reflejando un creciente descontento entre los trabajadores de la educación.

Etiquetas: argentina paro nacional educación pública universidades gobierno nacional ley de financiamiento universitario
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