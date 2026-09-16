Delegación argentina viaja a China para impulsar tecnología y desarrollo urbano

Damián Bernarte, intendente de San Francisco, participa en la Misión de Cooperación e Innovación Urbana 2026 en China, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre planificación urbana y tecnologías sostenibles. La visita incluye reuniones con instituciones clave y presenta una oportunidad para modernizar la gestión municipal.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Misión de Cooperación e Innovación Urbana 2026 en China, que se llevará a cabo del 17 al 27 de septiembre, incluye al intendente de San Francisco, Damián Bernarte, quien representa a la delegación argentina. Este evento se desarrollará en Shanghái y Beijing, y busca fomentar el intercambio de conocimientos sobre planificación urbana, digitalización, y sostenibilidad.

La Municipalidad de San Francisco informó que la misión contempla una agenda de reuniones y visitas a instituciones académicas, gobiernos y empresas tecnológicas, con el objetivo de aprender de experiencias en el desarrollo de ciudades inteligentes. Junto a Bernarte, participan el secretario municipal de Vinculación Educativa, Juan Pablo Bono, y otros representantes de diversas organizaciones.

El viaje se considera una oportunidad para que el intendente comparta las políticas implementadas en San Francisco, relacionadas con la modernización de la gestión municipal y el desarrollo sostenible. Además, se buscará establecer vínculos de cooperación que permitan mejorar las prácticas en su ciudad.