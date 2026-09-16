Jueves, 17 de Septiembre 2026
Tecnología

Delegación argentina viaja a China para impulsar tecnología y desarrollo urbano

Damián Bernarte, intendente de San Francisco, participa en la Misión de Cooperación e Innovación Urbana 2026 en China, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre planificación urbana y tecnologías sostenibles. La visita incluye reuniones con instituciones clave y presenta una oportunidad para modernizar la gestión municipal.

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
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Delegación argentina viaja a China para impulsar tecnología y desarrollo urbano
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La Misión de Cooperación e Innovación Urbana 2026 en China, que se llevará a cabo del 17 al 27 de septiembre, incluye al intendente de San Francisco, Damián Bernarte, quien representa a la delegación argentina. Este evento se desarrollará en Shanghái y Beijing, y busca fomentar el intercambio de conocimientos sobre planificación urbana, digitalización, y sostenibilidad.

La Municipalidad de San Francisco informó que la misión contempla una agenda de reuniones y visitas a instituciones académicas, gobiernos y empresas tecnológicas, con el objetivo de aprender de experiencias en el desarrollo de ciudades inteligentes. Junto a Bernarte, participan el secretario municipal de Vinculación Educativa, Juan Pablo Bono, y otros representantes de diversas organizaciones.

El viaje se considera una oportunidad para que el intendente comparta las políticas implementadas en San Francisco, relacionadas con la modernización de la gestión municipal y el desarrollo sostenible. Además, se buscará establecer vínculos de cooperación que permitan mejorar las prácticas en su ciudad.

Etiquetas: argentina misión de cooperación innovación urbana san francisco tecnología desarrollo sostenible
TL;DR

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Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

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