Estudiantes mendocinos brillan en la final de la Competencia Argentina de Tecnología

Tres estudiantes de Mendoza destacan como finalistas en la Competencia Argentina de Tecnología, un evento que promueve la innovación y el talento juvenil en el país. ¿Qué proyectos presentarán?

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Tres estudiantes de Mendoza han sido seleccionados como finalistas en la Competencia Argentina de Tecnología. Este evento busca destacar las habilidades innovadoras de jóvenes talentos en el ámbito tecnológico.

Los participantes han demostrado su creatividad y capacidad para resolver problemas, lo que les ha permitido llegar a esta instancia competitiva. La final se llevará a cabo en un lugar aún no especificado, donde se evaluarán sus proyectos ante un jurado experto.

El certamen no solo promueve el desarrollo de habilidades técnicas, sino que también fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre estudiantes de diferentes regiones del país.