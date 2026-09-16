La Ola Group introduce su innovadora tecnología de olas artificiales en el país

La empresa La Ola Group ha obtenido la patente en Argentina para su innovadora tecnología de generación de olas artificiales. Este avance promete revolucionar diversos sectores, incluyendo el entretenimiento y la educación. La tecnología permite crear olas de diferentes tamaños y características, lo que la convierte en una herramienta versátil.
Con esta patente, La Ola Group busca expandir su presencia en el mercado argentino y potencialmente en otros países de la región. La empresa enfatiza que su producto tiene aplicaciones en parques acuáticos, centros de entrenamiento y proyectos educativos relacionados con el mar y el medio ambiente.