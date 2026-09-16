Jueves, 17 de Septiembre 2026
Tecnología

La Ola Group introduce su innovadora tecnología de olas artificiales en el país

La Ola Group ha patentado en Argentina su innovadora tecnología de generación de olas artificiales, lo que podría transformar la industria del entretenimiento acuático.

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
Hace 1 día 1 min de lectura
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La empresa La Ola Group ha obtenido la patente en Argentina para su innovadora tecnología de generación de olas artificiales. Este avance promete revolucionar diversos sectores, incluyendo el entretenimiento y la educación. La tecnología permite crear olas de diferentes tamaños y características, lo que la convierte en una herramienta versátil.

Con esta patente, La Ola Group busca expandir su presencia en el mercado argentino y potencialmente en otros países de la región. La empresa enfatiza que su producto tiene aplicaciones en parques acuáticos, centros de entrenamiento y proyectos educativos relacionados con el mar y el medio ambiente.

Etiquetas: argentina tecnología olas artificiales innovación economía mercado
TL;DR

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Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

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