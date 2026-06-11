Jueves, 11 de Junio 2026
Turismo

Bodegueras riojanas apuestan por el futuro del vino en Vinexpo Explorer Mendoza

Más de 50 bodegas argentinas y 25 compradores internacionales se darán cita en Vinexpo Explorer Mendoza 2026, donde La Rioja promoverá su emblemático Torrontés. Este evento clave busca abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia internacional de los vinos riojanos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 1 min de lectura
Bodegueras riojanas apuestan por el futuro del vino en Vinexpo Explorer Mendoza
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Cámara Riojana de Bodegueras participa en Vinexpo Explorer Mendoza 2026, un evento internacional clave para la promoción de vinos argentinos. Este encuentro reúne a más de 50 bodegas locales y 25 compradores internacionales con el objetivo de crear nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia de los vinos riojanos en el mercado global.

La Dirección de Comercio Exterior de la provincia respalda esta participación en colaboración con ProMendoza, mientras que el Gobierno de La Rioja actúa como sponsor oficial, con apoyo adicional del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Durante tres días, se llevarán a cabo rondas de negocios, degustaciones y visitas a bodegas, destacando el interés creciente en el Torrontés Riojano, una variedad emblemática de la región.

La presencia en Vinexpo es vista como una oportunidad estratégica para que las bodegas de La Rioja establezcan conexiones comerciales directas y fortalezcan su competitividad en mercados internacionales. Esta participación también contribuye al desarrollo de las economías regionales y a posicionar a la provincia como un productor de vinos de alta calidad.

Etiquetas: la rioja vinexpo explorer comercio exterior vinos bodegas internacional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4395 articles →

Artículos relacionados

Crisis en el turismo y la gastronomía: FEHGRA pide acciones inmediatas para La Rioja

Hoteleros apoyan la reactivación de "Chachos" para potenciar el turismo en La Rioja

El regreso de los Chachos: una oportunidad para revitalizar el turismo en La Rioja

La Rioja avanza en inversión turística y de riego con 700 millones de pesos

Más de 50 mil personas disfrutaron del Paseo de Los Sauces en La Rioja este domingo

Banda Florida se postula para el premio Best Tourism Villages de la ONU

Olta, Sanagasta y Banda Florida: candidatas de La Rioja para el reconocimiento turístico 2026

Ocupación hotelera en Chilecito en crisis: caída del 30% en 2023 preocupa al sector turístico

El turismo en Argentina se dispara: más de 1.4 millones viajaron en el fin de semana largo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar