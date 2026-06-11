Bodegueras riojanas apuestan por el futuro del vino en Vinexpo Explorer Mendoza

Más de 50 bodegas argentinas y 25 compradores internacionales se darán cita en Vinexpo Explorer Mendoza 2026, donde La Rioja promoverá su emblemático Torrontés. Este evento clave busca abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia internacional de los vinos riojanos.

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La Cámara Riojana de Bodegueras participa en Vinexpo Explorer Mendoza 2026, un evento internacional clave para la promoción de vinos argentinos. Este encuentro reúne a más de 50 bodegas locales y 25 compradores internacionales con el objetivo de crear nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia de los vinos riojanos en el mercado global.

La Dirección de Comercio Exterior de la provincia respalda esta participación en colaboración con ProMendoza, mientras que el Gobierno de La Rioja actúa como sponsor oficial, con apoyo adicional del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Durante tres días, se llevarán a cabo rondas de negocios, degustaciones y visitas a bodegas, destacando el interés creciente en el Torrontés Riojano, una variedad emblemática de la región.

La presencia en Vinexpo es vista como una oportunidad estratégica para que las bodegas de La Rioja establezcan conexiones comerciales directas y fortalezcan su competitividad en mercados internacionales. Esta participación también contribuye al desarrollo de las economías regionales y a posicionar a la provincia como un productor de vinos de alta calidad.