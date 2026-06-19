La Rioja y San Juan en conflicto: turismo y minería en la mira del control fronterizo

La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó la nulidad de la Ley Nacional N.º 18.004, reavivando un histórico conflicto limítrofe con San Juan por territorios disputados.

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Un conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja ha cobrado relevancia recientemente. La Cámara de Diputados de La Rioja ha aprobado un proyecto de ley que anula la Ley Nacional N.º 18.004, promulgada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.

Dicha ley había determinado que áreas como cerro El Potro y el Valle de la Luna pertenecieran a San Juan. Esta decisión marca un paso significativo en las disputas territoriales entre las dos provincias, reavivando tensiones históricas en la región.