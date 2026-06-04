Jueves, 4 de Junio 2026
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Albon busca asegurar su futuro en Alpine mientras Colapinto enfrenta incertidumbre

Alexander Albon busca cambiar de equipo y se ha contactado con Alpine para la temporada 2027, mientras que la situación de Franco Colapinto en la escudería sigue incierta. ¿Qué pasará con su futuro?

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Alexander Albon, piloto de Williams, busca cambiar de equipo y ha contactado a Alpine para unirse a la escudería francesa de cara a la temporada 2027. Esta decisión se produce en un contexto complicado para Albon, quien ha tenido un rendimiento desfavorable en Williams y enfrenta incertidumbres técnicas sobre el auto para la temporada 2026.

La tensión aumentó tras su floja actuación en el Gran Premio de Canadá. Desde su llegada a Williams en 2022, Albon ha compartido equipo con Franco Colapinto, quien debutó en 2024. La llegada de Carlos Sainz ha afectado su rendimiento, lo que llevó a su entorno a explorar otras opciones, incluyendo Audi y Aston Martin.

Por otro lado, Alpine presenta un panorama más optimista tras un 2025 difícil. Flavio Briatore, directivo del equipo, destacó el buen desempeño de sus pilotos actuales y su satisfacción con la situación del equipo. Sin embargo, el futuro de Colapinto es incierto, ya que Pierre Gasly renovó su contrato hasta 2028, lo que complica su situación en el equipo.

Colapinto ha expresado su deseo de seguir luchando y su objetivo de “volver a terminar entre los 10 primeros” en las próximas competencias. La posible llegada de Albon a Alpine podría complicar su camino, dado el fuerte ambiente competitivo y la política interna del equipo, elementos que definirán el futuro de ambos pilotos en esta cambiante disciplina.

Etiquetas: deportes fórmula 1 alexander albon franco colapinto alpine competición
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