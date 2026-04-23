Amancay se despide de su temporada tras una dura derrota en octavos de final

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El equipo de básquet "Canario" fue eliminado en los octavos de final de la Liga Argentina 2025/2026 tras perder ante Villa San Martín de Resistencia por 79 a 50, cerrando la serie 3-1 a favor del equipo chaqueño. A pesar de haber comenzado la serie con un triunfo, el equipo dirigido por Gabriel Albornoz no pudo mantener su ventaja debido a lesiones y falta de ritmo en momentos clave.

Este resultado significa un duro golpe para la institución, que había iniciado la temporada con grandes expectativas tras destacarse en la fase regular como el mejor de la Conferencia Norte. La afición, que respaldó al equipo en cada partido, jugó un papel fundamental, brindando apoyo incondicional que motivó a los jugadores incluso en los momentos más difíciles.

Con la eliminación, el club deberá reflexionar sobre su desempeño y planificar el futuro, enfrentando desafíos significativos como la recuperación de jugadores lesionados y la búsqueda de un juego más sólido. La dirección técnica deberá replantear estrategias para mantener el nivel competitivo en la próxima temporada, aprovechando la experiencia adquirida como motor de mejora y aprendizaje.