Bayern Múnich avanza a semifinales tras eliminar a Real Madrid en un emocionante duelo

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Bayern Münich logró una histórica remontada al vencer a Real Madrid 4-3 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, lo que le permitió avanzar a semifinales. El encuentro, lleno de emoción, comenzó con un gol de Arda Güler en el primer minuto, tras un error de Manuel Neuer. A los cinco minutos, Aleksandar Pavlovic empató con un cabezazo, luego de un fallo del arquero español Andriy Lunin.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa volvió a tomar la delantera con un tiro libre de Güler, pero Harry Kane igualó nuevamente para Bayern. En la segunda mitad, Kylian Mbappé anotó, poniendo el marcador 2-1. Sin embargo, la expulsión de Eduardo Camavinga a cinco minutos del final complicó la situación para el equipo español. Con el equipo de Real Madrid concentrado en la defensa y el tiempo corriendo, Luis Díaz anotó el gol que selló la clasificación, seguido por un tanto de Michael Olise.

Con la eliminación de Real Madrid, Bayern Münich se enfrentará a Paris Saint-Germain en las semifinales, mientras que Atlético de Madrid se medirá contra Arsenal por el otro lugar en la final que se disputará en Budapest.