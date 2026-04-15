Miércoles, 15 de Abril 2026
Boca confía en Leandro Brey para el superclásico tras la baja de Marchesín
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Boca confía en Leandro Brey para el superclásico tras la baja de Marchesín

Boca Juniors enfrentará una difícil etapa sin Agustín Marchesín, quien se perderá lo que queda del año por una grave lesión. Leandro Brey será el nuevo titular en un momento clave, ya que se aproxima el superclásico ante River.

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La reciente lesión de Agustín Marchesín ha dejado a Boca Juniors sin su arquero titular para lo que resta del año, tras la derrota por 3-0 ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores. Marchesín sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y, aunque el reglamento de CONMEBOL permitía su reemplazo, el club decidió no buscar un nuevo arquero por el momento.

El entrenador Claudio Úbeda contará con Leandro Brey, quien se convertirá en el titular, y Javier García como suplente. Brey, de 23 años, ha jugado 33 partidos con Boca desde su llegada en 2022 y enfrentará su primer superclásico contra River el próximo domingo. García, de 39 años, ha renovado su contrato hasta 2026 y ha estado inactivo desde marzo de 2024.

La decisión de no incorporar a un nuevo arquero se debe a que el TMS, la plataforma de FIFA para transferencias, está cerrada y solo se podría sumar a un arquero nacional que no ocupe cupo de extranjero. Con estas opciones, Boca se enfocará en afrontar el resto de la temporada con los arqueros disponibles.

Etiquetas: argentina boca juniors copa libertadores lesión futbol superclásico
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