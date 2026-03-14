Camila Aguirre Ramos destaca en Brasil y se consagra subcampeona en torneo internacional

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Camila Aguirre Ramos, tenista oriunda de La Rioja, obtuvo el subcampeonato en la categoría Dobles del Torneo COSAT en Brasil. Junto a la cordobesa María Luz Apas, lucharon en la final contra la pareja favorita, integrada por la boliviana Inés Bustillos y Gabriela Rezende de Carvalho, y terminaron el encuentro con un marcador de 6-4, 3-6 y 10-2 en el súper tie break.

En el cuadro de Singles, Aguirre Ramos no logró avanzar, siendo eliminada en la primera ronda por la venezolana Isabella Talamo con parciales de 2-6 y 5-7. Tras este torneo que se llevó a cabo en Caxias do Sul, la joven tenista continuará su gira en Brasil, participando en el "Banana Bowl", otro torneo COSAT Grado 1 en Sao José do Rio Preto, donde llega como la quinta favorita.

Después de su participación en este certamen, Aguirre Ramos regresará a Argentina para competir en el Circuito Sudamericano de Menores, con la vista puesta en la "Copa Vendimia" que se realizará en Mendoza desde el 21 de marzo, ampliando así su experiencia en el ámbito deportivo.