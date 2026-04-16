Jueves, 16 de Abril 2026
Chamical se destaca en el Regional NOA con sobresalientes victorias en Aguas Abiertas
Deportes

Chamical se destaca en el Regional NOA con sobresalientes victorias en Aguas Abiertas

El equipo de Chamical destacó en el Campeonato Regional del NOA de Aguas Abiertas, con Carolina Sá logrando un primer puesto histórico en 2000 metros. Manuel Perea se consagró campeón absoluto, mientras que Armando Ricarte fue subcampeón en su categoría. El apoyo de la Secretaría de Deportes de La Rioja fue clave en este exitoso evento.

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El Campeonato Regional del NOA de Aguas Abiertas concluyó el fin de semana pasado en Catamarca, destacándose la participación del equipo de Chamical. Los nadadores locales brillaron en diversas categorías, evidenciando el esfuerzo y la dedicación de todos los competidores.

Un momento emotivo del torneo fue el regreso de la nadadora Carolina Sá, quien tras ocho meses de recuperación y cirugías, volvió a competir. Gracias a la atención médica de los doctores Daniel Calvo y Maximiliano Bittar, Carolina logró un histórico primer puesto en la competencia de 2000 metros de la categoría Master D, con un tiempo de 00:42:08.0.

En la misma categoría, Manuel Perea se coronó campeón absoluto, finalizando con un tiempo de 00:33:51.7. Además, Armando Ricarte obtuvo el segundo lugar en la última fecha, lo que le permitió ser subcampeón Regional en la categoría Master E, en 4000 metros.

El apoyo de la Secretaría de Deportes de La Rioja, liderada por Jorge Luis Córdoba, y el acompañamiento de Carolina Romero desde el Área de Discapacidad, fueron fundamentales para el éxito del equipo y del evento. Así, Chamical se destacó en el podio, simbolizando valores de esfuerzo y superación en el deporte.

Etiquetas: la rioja chamical campeonato regional deportes natación secretaria de deportes
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