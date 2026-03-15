Deportivo Malanzán logra su primera victoria en la liga al derrotar a Independiente de Guandacol

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Deportivo Malanzán logró su primera victoria en el Torneo Provincial de Clubes 2026 al vencer a Independiente de Guandacol 1 a 0 en el estadio "La Olla". El único gol del encuentro fue anotado por el central Milton Fernández a los 5 minutos, tras un tiro de esquina.

El equipo local dominó el partido, aunque Luis Mercado falló varias oportunidades de ampliar la ventaja. Independiente, a pesar de sus limitaciones, generó algunas jugadas de peligro, destacándose un remate de Yamil Cortez que fue bien detenido por el arquero Enrique Goyochea.

En la segunda parte, el encuentro se tornó más disputado, pero Deportivo Malanzán continuó siendo el más peligroso, rozando el segundo gol con un cabezazo de Marcos Romero. Independiente, en su búsqueda del empate, no logró concretar sus intentos y se mantuvo en el fondo de la tabla.

Para la próxima fecha del Grupo D, Independiente de Guandacol se medirá ante Alto Valle de Olta, mientras que Joaquín Víctor González de Olta recibirá a Deportivo Malanzán, con Defensores de la Plata de Chilecito quedando libre.