Desayuno semanal para jóvenes futbolistas de Divisiones Inferiores en La Liga Riojana

La Liga Riojana de Fútbol implementará un desayuno para las Divisiones Inferiores cada domingo, mejorando la nutrición y el rendimiento de los jóvenes futbolistas. La iniciativa busca fomentar el bienestar y la convivencia entre los jugadores, marcando un precedente para otras ligas en Argentina.

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La Liga Riojana de Fútbol ha decidido implementar un desayuno para los planteles de 4°, 5° y 6° División que participan en el Torneo de la Copa de la Liga Riojana de Fútbol. Esta medida, que se llevará a cabo todos los domingos, busca asegurar que los jóvenes futbolistas tengan acceso a un alimento básico antes de sus partidos, mejorando así su nutrición y rendimiento en el campo.

El desayuno consistirá en leche chocolatada, mate cocido y una variedad de panificaciones, y ha recibido una buena acogida por parte de entrenadores y jugadores. Gabriel Godoy, Presidente de la Liga, enfatizó que esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a los clubes y garantizar que los jóvenes estén en condiciones óptimas para competir.

Este esfuerzo no solo mejora la alimentación de los deportistas, sino que también fomenta la convivencia y el espíritu de equipo. La Liga se compromete a mantener este programa durante toda la temporada, reflejando su dedicación al desarrollo integral de los jóvenes futbolistas, promoviendo valores como la disciplina y el trabajo en equipo.

La implementación de este programa podría servir como modelo para otras ligas en Argentina, resaltando la importancia de atender las necesidades básicas de los deportistas para mejorar la calidad del deporte amateur en el país.