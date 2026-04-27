Lunes, 27 de Abril 2026
El choque entre Estudiantes y Andino termina en empate en el Torneo Provincial
Deportes

El choque entre Estudiantes y Andino termina en empate en el Torneo Provincial

El primer partido de la serie entre Estudiantes y Andino en el Torneo Provincial terminó 1 a 1, dejando todo para definirse en el encuentro de vuelta. Ambos equipos buscan un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

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El partido de ida entre Estudiantes y Andino terminó en un empate 1 a 1, dejando todo abierto para el encuentro de vuelta en el Torneo Provincial organizado por la Federación Riojana de Fútbol. El encuentro, disputado el domingo por la tarde, fue marcado por una intensa lucha en el medio campo y escasas oportunidades de gol durante gran parte del primer tiempo.

El primer tanto llegó a los 37 minutos, cuando Federico Fuentes anotó para Estudiantes gracias a un desvío de Josué Vargas. Sin embargo, en el tiempo de descuento de la primera parte, el árbitro sancionó un penal a favor de Andino, que fue convertido por Agustín Ugarte.

En la segunda mitad, Estudiantes se quedó con diez hombres tras la expulsión de Hernán Díaz. A pesar de tener un hombre más, Andino no pudo capitalizar su dominio en el juego. El encuentro culminó con un 1 a 1, dejando la serie abierta y la expectativa sobre el partido de vuelta.

Etiquetas: la rioja estudiantes andino torneo provincial fútbol federación riojana de fútbol
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