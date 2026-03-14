Franco Colapinto se destaca en China al finalizar 12° en el Gran Premio de Fórmula 1

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Franco Colapinto se clasificó en el 12° lugar con su Alpine para el Gran Premio de China de Fórmula 1, que comenzará este domingo a las 4 de la mañana (hora argentina). El piloto argentino mejoró su tiempo en la segunda tanda, alcanzando 1m33s357, lo que lo dejó a solo cinco milésimas de ingresar a la Q3. Su rendimiento fue destacado por Flavio Briatore, jefe de Alpine, quien lo felicitó por su progreso.

El joven Kimi Antonelli, de solo 19 años, logró la pole position, convirtiéndose en el poleman más joven de la historia. La clasificación presentó un interesante orden, con George Russell y Lewis Hamilton en las posiciones dos y tres, respectivamente. Colapinto expresó su frustración por no haber logrado avanzar más, pero se mostró optimista sobre su desempeño y las oportunidades futuras, señalando que "hay más por venir".

La clasificación final quedó de la siguiente manera: 1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m32s064, 2. George Russell (Mercedes) - 1m32s286, 3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m32s415, y 4. Charles Leclerc (Ferrari) - 1m32s428, entre otros.