Domingo, 12 de Abril 2026
La Legislatura brilla en el debut del fútbol femenino con una goleada histórica
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La Legislatura brilla en el debut del fútbol femenino con una goleada histórica

El campeonato de fútbol femenino comenzó con sorpresas: Legislatura venció a Infantería 5 a 0, mientras Jefatura y Asuntos Juveniles también lograron triunfos contundentes. La competencia promete intensificarse en las próximas fechas.

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El campeonato de fútbol femenino comenzó con gran intensidad este viernes, marcado por la competencia entre los equipos que lucharon por los primeros puntos. La jornada inaugural se realizó en dos canchas, donde se vivieron partidos emocionantes.

En la Cancha 1, la Comisaría séptima se benefició al obtener los puntos ante la Alcaidia, que no se presentó. En otro encuentro, Jefatura derrotó a Comisaria primera 4 a 1, destacando la actuación de Melisa Contreras Bruna con dos goles, acompañada por las anotaciones de Ainara Balinsky y Ludmila Alaniz.

Por su parte, en la Cancha N° 2, Asuntos Juveniles tuvo un debut impresionante al vencer 4 a 0 a Comisaria 8°. La confianza del equipo aumentó a medida que transcurría el partido, permitiéndoles asegurar su primer triunfo. El cierre de la fecha fue protagonizado por Infantería y Legislatura, con una inesperada victoria de Legislatura 5 a 0, destacándose María José Páez al marcar cinco goles.

Este inicio plantea interrogantes sobre el futuro de Infantería, que busca recuperar el título, mientras la competencia promete intensificarse en las siguientes jornadas.

Etiquetas: fútbol femenino la rioja torneo deporte competencia educación física
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