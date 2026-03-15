Domingo, 15 de Marzo 2026
La tercera fecha del Provincial se juega este domingo con cuatro encuentros decisivos
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La tercera fecha del Provincial se juega este domingo con cuatro encuentros decisivos

Este domingo, La Rioja vivirá una intensa jornada del Provincial con cuatro partidos cruciales. Destacan los choques entre Ferroviario y Tiro Federal, y San Francisco contra San Martín, donde cada equipo buscará posicionarse mejor en sus respectivas zonas.

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Este domingo se llevará a cabo la tercera fecha del Provincial en La Rioja, con cuatro encuentros programados. A las 16.30, el campo de La Olla Pedro Pizarro en Malanzán será escenario del partido entre el equipo local y Independiente de Guandacol, un duelo vital para ambos en el Grupo D. El árbitro será Mauricio Díaz, acompañado por Carlos y Roque Díaz, todos de la Liga de los Llanos Riojanos.

A las 17.00, se disputarán dos partidos. En la Zona "A", el líder Ferroviario actuará como local en Milagro, enfrentando a Tiro Federal de Chamical. Este partido es crucial para la tabla de posiciones, ya que Ferroviario busca mantener su liderazgo y Tiro Federal necesita sumar puntos. El árbitro designado es Rodrigo Navarro, con la asistencia de Enzo Villacorta y Marcelo Valverdi, todos de la Liga Chileciteña.

Además, en el estadio Mercado Luna, San Francisco, líder en el Grupo C, se enfrentará a San Martín de Ulapes. Este encuentro es fundamental para los dos equipos, donde los capitalinos desean seguir en la cima y los visitantes buscan una victoria. El árbitro será Maximiliano Romero, asistido por Diego Tolaba y Marcelo Moreno, de la Liga Aimogasteña.

Finalmente, a las 18.00, en Chilecito, Defensores de la Plata se medirá ante Alto Valle de Olta. Ambos equipos tienen la urgencia de obtener los tres puntos. El árbitro será Nicolás Cabrera, con la asistencia de Gerardo Oviedo y Sergio Barrionuevo, todos de la Liga capitalina. La jornada promete ser intensa y competitiva.

Etiquetas: la rioja malanzán chilecito campeonato provincial fútbol liga de los llanos riojanos
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