Los Pumitas se preparan para su primer desafío en el Mundial M20 contra Estados Unidos

El seleccionado argentino M20 de rugby debutará este sábado a las 6.00 frente a Estados Unidos en el Mundial de Georgia, con un jugador de La Rioja en su plantel. La inclusión de este joven resalta el crecimiento del rugby en la provincia y genera gran expectativa en la comunidad local.

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El seleccionado argentino de rugby M20 debutará en el Campeonato Mundial este sábado a las 6.00 hora argentina, enfrentando a Estados Unidos en Georgia. Entre los treinta jugadores del plantel se destaca la presencia de un joven oriundo de La Rioja, lo que resalta el crecimiento del rugby en la provincia.

El torneo se desarrolla en formato de grupos, con cuatro equipos en cada uno. Tras las tres rondas de partidos, los 16 mejores avanzarán a la fase eliminatoria. Este evento no solo representa una oportunidad para el jugador riojano, sino que también genera un gran orgullo en la comunidad local, que sigue con entusiasmo el desempeño del equipo.

La participación en este campeonato es crucial para el rugby argentino, que busca consolidarse a nivel internacional. La experiencia adquirida será fundamental para los jóvenes talentos, quienes competirán contra equipos de gran trayectoria. A medida que se acerca el partido, crece la expectativa entre aficionados y medios, listos para acompañar a los Pumitas en su camino hacia la cima del rugby juvenil mundial.

Este encuentro marcará el inicio de un desafío significativo en la historia del rugby argentino, con un plantel comprometido que aspira a dejar su huella en el campeonato.