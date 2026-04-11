Triunfo destacado: Thiago Caliva y Josías Cabrera, campeones provinciales en La Rioja

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Thiago Caliva y Josías Cabrera se convirtieron en los nuevos campeones provinciales durante un evento boxístico realizado el viernes en el Andino Sport Club, que marcó el regreso de los festivales tras más de cuatro años. Organizado por Puñalada Promotions y supervisado por la Federación Riojana de Boxeo, la velada atrajo a un significativo número de espectadores.

En la pelea principal, Thiago Caliva, de solo 15 años, se enfrentó a Bruno Silva en la categoría de más de 91 kg, logrando una victoria por RSC en el tercer round. A pesar de que Silva intentó tomar la delantera, Caliva mostró firmeza y una técnica destacada, incluso provocando una hemorragia en el rostro de su oponente.

Por su parte, Josías Cabrera, oriundo de Aimogasta, luchó contra Bladimir Díaz por el título en la categoría hasta 60 kg. A pesar de un inicio complicado, Cabrera logró imponerse en los rounds finales, recibiendo el reconocimiento del jurado por su iniciativa y agresividad.

El evento también incluyó combates complementarios, donde Jesús Zárate se alzó con la victoria en la categoría hasta 64 kg, superando a Francisco Luna tras un desempeño sobresaliente durante las tres rondas.