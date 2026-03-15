Villa San Martín se impone con claridad ante Fusión Riojana en un partido decisivo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Fusión Riojana sufrió una derrota significativa en la Liga Argentina de Básquetbol 2025/26 al caer 91 a 69 frente a Villa San Martín de Chaco. El partido, correspondiente a la fase regular de la Conferencia Norte, se llevó a cabo en las instalaciones de la Caldera Verde.

A pesar de que Rómulo Gusmao Costa fue el máximo anotador del equipo con 15 puntos, la efectividad del rival resultó decisiva. Villa San Martín destacó en el segundo cuarto al obtener un contundente 29 a 14, lo que les permitió irse al descanso con una ventaja sólida. Joel Escalante Zamora, quien anotó 21 puntos, fue clave en el inicio del encuentro, donde ambos equipos terminaron el primer cuarto empatados.

El tercer cuarto mostró un leve repunte de Fusión, que ganó el parcial 16 a 15, pero no fue suficiente para acortar la diferencia. En el cuarto final, Villa San Martín reafirmó su dominio al ganar 26 a 18, consolidando su victoria. Fusión Riojana se prepara ahora para su próximo partido como visitante ante Santa Paula en Gobernador Galvez, Santa Fe, el viernes 20.