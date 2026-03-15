Lunes, 16 de Marzo 2026
Villa San Martín se impone con claridad ante Fusión Riojana en un partido decisivo
Deportes

Villa San Martín se impone con claridad ante Fusión Riojana en un partido decisivo

Fusión Riojana sufrió una derrota por 91 a 69 ante Villa San Martín en la Liga Argentina de Básquetbol. A pesar de la anotación de Rómulo Gusmao Costa, el equipo no logró frenar la efectividad rival. La próxima cita será ante Santa Paula en Santa Fe, donde buscarán recuperar su rendimiento.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Fusión Riojana sufrió una derrota significativa en la Liga Argentina de Básquetbol 2025/26 al caer 91 a 69 frente a Villa San Martín de Chaco. El partido, correspondiente a la fase regular de la Conferencia Norte, se llevó a cabo en las instalaciones de la Caldera Verde.

A pesar de que Rómulo Gusmao Costa fue el máximo anotador del equipo con 15 puntos, la efectividad del rival resultó decisiva. Villa San Martín destacó en el segundo cuarto al obtener un contundente 29 a 14, lo que les permitió irse al descanso con una ventaja sólida. Joel Escalante Zamora, quien anotó 21 puntos, fue clave en el inicio del encuentro, donde ambos equipos terminaron el primer cuarto empatados.

El tercer cuarto mostró un leve repunte de Fusión, que ganó el parcial 16 a 15, pero no fue suficiente para acortar la diferencia. En el cuarto final, Villa San Martín reafirmó su dominio al ganar 26 a 18, consolidando su victoria. Fusión Riojana se prepara ahora para su próximo partido como visitante ante Santa Paula en Gobernador Galvez, Santa Fe, el viernes 20.

Etiquetas: la rioja fusión riojana liga argentina de básquet villa san martín deportes derrota
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2307 articles →

Artículos relacionados

Deportivo Malanzán logra su primera victoria en la liga al derrotar a Independiente de Guandacol

La tercera fecha del Provincial se juega este domingo con cuatro encuentros decisivos

Franco Colapinto se destaca en China al finalizar 12° en el Gran Premio de Fórmula 1
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar