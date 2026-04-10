Viernes, 10 de Abril 2026
Crecimiento del 50% en consumo de cerdo impulsa la producción en La Rioja
Economía

Crecimiento del 50% en consumo de cerdo impulsa la producción en La Rioja

Cerdo de los Llanos reporta un crecimiento del 50% en el consumo, impulsado por los altos precios de la carne vacuna. La empresa planea producir 5.000 madres para expandir su oferta.

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En un contexto de dificultades económicas, Cerdo de los Llanos se posiciona como un líder en el sector alimenticio. La presidenta de la empresa estatal, Laura Vergara, informó que el consumo en sus puntos de venta ha aumentado un 50%, debido al alto costo de la carne vacuna que ha llevado a los consumidores a buscar alternativas.

Para mantener este crecimiento, la empresa ha iniciado un plan de expansión que incluye la producción de 5.000 madres. Vergara, quien recientemente supervisó las obras junto a autoridades municipales, expresó optimismo sobre el futuro de la firma, a pesar de la complicada situación económica del país.

Con 15 años en el mercado riojano, la marca se prepara para un segundo semestre con una mayor oferta de productos. A partir de agosto, se espera un aumento significativo en la disponibilidad de sus productos, lo que llevará a la empresa a explorar nuevas oportunidades de venta.

Etiquetas: la rioja cerdo de los llanos economía ampliación obras públicas consumo
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