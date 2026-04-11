Sábado, 11 de Abril 2026
Incremento en la nafta genera un boom del 40% en conversiones a GNC en la provincia
Economía

Incremento en la nafta genera un boom del 40% en conversiones a GNC en la provincia

El aumento del 400% en los precios de combustibles en Argentina ha impulsado un incremento del 40% en conversiones a GNC en marzo. Con un ahorro del 60%, muchos optan por esta alternativa.

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El incremento en los precios de los combustibles en Argentina ha generado un notable aumento en la conversión de vehículos a GNC. Desde la llegada del Gobierno de Javier Milei, los precios de los combustibles fósiles han subido hasta un 400% en las estaciones de servicio, llevando el costo de llenar un tanque estándar de nafta a más de $118.000.

En marzo, las conversiones a GNC crecieron un 40% respecto a febrero y un 70% en comparación con el mismo mes del año anterior. Según datos de ENARGAS, se registraron cerca de 300 conversiones por provincia, destacando la provincia de Buenos Aires con 3.795 conversiones. Este aumento en la demanda se debe a un ahorro del 60% al utilizar GNC, ya que cargar 10 litros de nafta cuesta aproximadamente $22.000, mientras que llenar un tanque de GNC de 40 litros se sitúa en $9.000.

El contexto actual recuerda el auge del GNC tras la crisis de 2001, cuando el aumento de precios en la nafta impulsó su popularidad. Actualmente, el GNC es entre un 35% y 40% más económico que la nafta en el área metropolitana de Buenos Aires y hasta un 50% en el interior del país.

Etiquetas: argentina economía combustibles gnc precios gobierno nacional
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