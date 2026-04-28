PyMEs riojanas tienen la oportunidad de acceder al Sello Buen Diseño Argentino 2026

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Se ha lanzado la convocatoria para la 14.ª edición del Sello Buen Diseño Argentino, dirigida a PyMEs, productores, emprendedores y profesionales de todo el país. Esta iniciativa busca resaltar el diseño como una herramienta fundamental para el desarrollo productivo y cultural, abarcando no solo productos, sino también proyectos de innovación en diseño estratégico y comunicación visual.

La participación en el SBD está abierta hasta el 8 de mayo de 2026 y permite la inscripción de emprendimientos, empresas o profesionales que presenten proyectos con impacto en el ámbito productivo, cultural o comunicacional. Para postular, es necesario contar con CUIT y clave fiscal (nivel 2) y completar un formulario en la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Los proyectos pueden incluir diversas categorías, como bienes industriales y artesanales, mobiliario, indumentaria, calzado, packaging, diseño digital, entre otros. Los beneficiarios del Sello recibirán inclusión en un catálogo oficial, difusión en medios especializados y oportunidades de exhibición a nivel nacional e internacional.