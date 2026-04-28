Martes, 28 de Abril 2026
PyMEs riojanas tienen la oportunidad de acceder al Sello Buen Diseño Argentino 2026
Economía

PyMEs riojanas tienen la oportunidad de acceder al Sello Buen Diseño Argentino 2026

La Marca Provincia “La Rioja” invita a PyMEs y emprendedores a postularse al Sello Buen Diseño Argentino, que premiará la innovación en diversas categorías hasta el 8 de mayo de 2026.

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Se ha lanzado la convocatoria para la 14.ª edición del Sello Buen Diseño Argentino, dirigida a PyMEs, productores, emprendedores y profesionales de todo el país. Esta iniciativa busca resaltar el diseño como una herramienta fundamental para el desarrollo productivo y cultural, abarcando no solo productos, sino también proyectos de innovación en diseño estratégico y comunicación visual.

La participación en el SBD está abierta hasta el 8 de mayo de 2026 y permite la inscripción de emprendimientos, empresas o profesionales que presenten proyectos con impacto en el ámbito productivo, cultural o comunicacional. Para postular, es necesario contar con CUIT y clave fiscal (nivel 2) y completar un formulario en la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Los proyectos pueden incluir diversas categorías, como bienes industriales y artesanales, mobiliario, indumentaria, calzado, packaging, diseño digital, entre otros. Los beneficiarios del Sello recibirán inclusión en un catálogo oficial, difusión en medios especializados y oportunidades de exhibición a nivel nacional e internacional.

Etiquetas: la rioja sello buen diseño argentino innovación diseño estratégico cultura pymes
TL;DR

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