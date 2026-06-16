Efemérides del 16 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 16 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 16 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 16 de junio de 2026
- 1950 – Apertura del Estadio Maracana de Río de Janeiro para la cuarta edición del campeonato mundial de fútbol masculino organizado por la FIFA dónde la selección de Uruguay gana su segundo campeonato mundial.
- 1950 – Primer vuelo del caza reactor argentino I.Ae. 33 Pulqui II diseñado por el ingeniero alemán Kurt Tank. Equipado con un turborreactor Rolls-Royce Nene de 2.300 kilogramos de empuje, alcanza una velocidad 1040 km/h. Piloto: capitán Edmundo Osvaldo Weiss.
- 1955 – en Buenos Aires (Argentina), la Armada Argentina bombardeó la Plaza de Mayo (la principal de la ciudad) en un frustrado intento de golpe de Estado contra el presidente Juan Domingo Perón. Dejó un saldo de más de 300 muertos y unos 2000 heridos.
- 1976 – La policía sudafricana abre fuego contra una escuela en protesta contra la imposición del afrikáans como medio de instrucción en las escuelas, provocando el Levantamiento de Soweto.
- 1986 – Cristian Manuel Chávez, futbolista argentino.
- 1997 – Agustín Heredia, futbolista argentino.
- 1997 – Juan Caviglia, futbolista argentino.
- 2000 – Andrei Grytsak, baloncestista ucraniano.
- 2005 – Milton Delgado, futbolista argentino.
- 2019 – se produce un apagón eléctrico histórico en varios países de América del Sur, originado en Argentina, que afectó por completo a su territorio nacional (excepto Tierra de Fuego), a Uruguay y Paraguay.
El 16 de junio de 1884, se inauguró el primer parque de atracciones del mundo, el "Parque de Diversiones de Coney Island" en Nueva York. Este parque se destacó por su famosa noria, conocida como el "Gigante" o "La Gran Rueda", que se convirtió en un símbolo de la diversión y el entretenimiento al aire libre en Estados Unidos. La creación de este parque marcó el inicio de una nueva era en la industria del ocio y el entretenimiento.
En el mundo: 16 de junio de 2026
- 221 – el emperador Heliogábalo adopta como hijo a Alejandro Severo, y lo nombra César como su sucesor legítimo.
- 363 – el emperador romano Juliano el Apóstata regresa del río Tigris y quema su flota. Durante su retirada, las fuerzas romanas sufren diferentes ataques de los persas.
- 632 – en Persia, Yazdgerd III es coronado el último emperador sasánida antes de la conquista musulmana, y ese año es el primero del calendario zoroástrico.
- 1456 – en Madrid (España), el rey Enrique IV de Castilla otorga la Carta de Privilegio a la villa de Estepona (en Málaga).
- 1487 – en East Stoke (Inglaterra) se libra la batalla de Stoke Field, la última de la Guerra de las Dos Rosas.
- 1615 – en Vrindávana (India), el escritor bengalí Krisnadás Kavirás Gosuami (1496-1588) termina de escribir el Chaitania-charita-amrita, una hagiografía del santón Chaitania (1486-1534).
- 1745 – en la actual Nueva Escocia (Canadá) ―en el marco de la guerra de sucesión austríaca― tropas británicas al mando de William Pepperell capturan la fortaleza francesa de Louisbourg (en la isla de cabo Bretón).
- 1779 – España le declara la guerra a Gran Bretaña. Comienza el sitio de Gibraltar.
- 1805 – en los departamentos del Tolima y Cundinamarca (Colombia) sucede un fuerte terremoto de 6,2 en la escala de Richter.
- 1815 – dos días antes de la batalla de Waterloo, se libran las batallas de Ligný y la de Quatre Bras.
- 1816 – Lord Byron escribe Fantasmagoriana a sus cuatro invitados a Villa Diodati, Percy Shelley, Mary Shelley, Claire Clairmont y John Polidori, e inspira su reto a que cada invitado escribiera una historia de miedo, que culmina con el escrito de Mary Shelley Frankenstein, John Polidori escribiendo el cuento El vampiro y Byron su poema Darkness.
- 1823 – en la Federación de México se funda el estado de Jalisco
- 1846 – en Roma (Italia), Giovanni María Mastai Ferretti es elegido papa, adoptando el nombre de Pío IX.
- 1858 – en el marco de la Rebelión en la India de 1857 comienza la batalla de Morar.
- 1897 – se firma el tratado por el cual Estados Unidos se anexa Hawái.
- 1903 – en Detroit (Estados Unidos) se funda la compañía Ford Motor Company.
- 1904 – en Dublín, el escritor irlandés James Joyce comienza su relación con Nora Barnacle. Años después utilizará esta fecha como la del día en que transcurre su novela más conocida, Ulises.
- 1904 – Eugen Schauman asesina Nikolai Bobrikov, gobernador general de Finlandia.
- 1911 – en Kilbourn (Wisconsin), cae un meteorito de piedra de 772 gramos, destruyendo un establo.
- 1911 – nace IBM como una empresa de Computación-Tabulación-Grabación en Endicott (Nueva York).
- 1918 – la Declaración a los Siete fue un documento escrito por el diplomático británico sir Henry McMahon a siete sirios notables.
- 1922 – en Irlanda se celebran elecciones: el Sinn Féin gana con una amplia mayoría.
- 1928 – en Colombia ocurre la Explosión del barco cañonero Hércules de la Armada Nacional, barco insignia en la última guerra civil, donde mueren 51 marineros y oficiales
- 1940 – en Francia, el mariscal Philippe Pétain pide un armisticio a los nazis alemanes.
- 1940 – en Lituania se instaura un gobierno comunista.
- 1940 – Segunda Guerra Mundial: el mariscal Henri Philippe Pétain se convierte en jefe de Estado de la Francia de Vichy.
- 1950 – Apertura del Estadio Maracana de Río de Janeiro para la cuarta edición del campeonato mundial de fútbol masculino organizado por la FIFA dónde la selección de Uruguay gana su segundo campeonato mundial.
- 1950 – Primer vuelo del caza reactor argentino I.Ae. 33 Pulqui II diseñado por el ingeniero alemán Kurt Tank. Equipado con un turborreactor Rolls-Royce Nene de 2.300 kilogramos de empuje, alcanza una velocidad 1040 km/h. Piloto: capitán Edmundo Osvaldo Weiss.
- 1951 – Desembarco del primer contingente de 1060 soldados colombianos en la ciudad de Pusán, en Corea del Sur para participar en la guerra de Corea.
- 1955 – en Buenos Aires (Argentina), la Armada Argentina bombardeó la Plaza de Mayo (la principal de la ciudad) en un frustrado intento de golpe de Estado contra el presidente Juan Domingo Perón. Dejó un saldo de más de 300 muertos y unos 2000 heridos.
- 1956 – en el atolón Enewetak, Estados Unidos detona la bomba atómica Osage (nombre de una etnia de nativos americanos), de 365 kt, la 10.ª de las 17 de la operación Redwing.
- 1958 – Imre Nagy, Pál Maléter y otro líderes del Revolución húngara de 1956 son ejecutados.
- 1960 – se estrena la película Psicosis, de Alfred Hitchcock.
- 1961 – en el aeropuerto Le Bourget, en París (Francia), el bailarín de ballet soviético Rudolf Nuréyev deserta de su país.
- 1963 – Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer cosmonauta de la historia, al participar en la misión Vostok 6.
- 1976 – se producen los disturbios de Soweto (Sudáfrica), realizados por jóvenes de raza negra contra las autoridades sudafricanas con el fin de oponerse a las políticas educativas instauradas por el gobierno del Partido Nacional durante el régimen del apartheid. Al final del día, el Gobierno sudafricano había matado a 566 niños y uno de los primeros de los cuales fue Hector Pieterson.
- 1978 – en Estados Unidos se estrena la película Grease.
- 1983 – en la Unión Soviética, Yuri Andrópov es nombrado presidente.
- 1986 – en Santiago de Chile, atentado con bomba en el Metro de Santiago, en las estaciones Los Héroes y Tobalaba, dejando un muerto y siete personas heridas.
- 1989 – en Budapest (Hungría) durante la conmemoración del 31 aniversario de la ejecución de Imre Nagy y de otros mártires de la Revolución húngara de 1956, Viktor Orbán pronuncia un discurso exigiendo tanto elecciones libres como la retirada de las tropas de la Unión Soviética.
- 1995 – en Budapest (Hungría), el Comité Olímpico Internacional (COI) elige a Salt Lake City sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.
- 1997 – en Argelia son asesinadas unas 50 personas en la masacre de Dairat Labguer.
- 1999 – en Sudáfrica Thabo Mbeki es elegido presidente.
- 2002 – en la Ciudad del Vaticano es canonizado el padre Pio de Pietrelcina.
- 2011 – Italia reabre la Torre de Pisa después de 10 años de trabajo para su consolidación.
- 2015 – Donald Trump se postula para las Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.
- 2019 – se produce un apagón eléctrico histórico en varios países de América del Sur, originado en Argentina, que afectó por completo a su territorio nacional (excepto Tierra de Fuego), a Uruguay y Paraguay.