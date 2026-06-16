Efemérides del 16 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 16 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 16 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 16 de junio de 2026

1950 – Apertura del Estadio Maracana de Río de Janeiro para la cuarta edición del campeonato mundial de fútbol masculino organizado por la FIFA dónde la selección de Uruguay gana su segundo campeonato mundial.

– Apertura del Estadio Maracana de Río de Janeiro para la cuarta edición del campeonato mundial de fútbol masculino organizado por la FIFA dónde la selección de Uruguay gana su segundo campeonato mundial. 1950 – Primer vuelo del caza reactor argentino I.Ae. 33 Pulqui II diseñado por el ingeniero alemán Kurt Tank. Equipado con un turborreactor Rolls-Royce Nene de 2.300 kilogramos de empuje, alcanza una velocidad 1040 km/h. Piloto: capitán Edmundo Osvaldo Weiss.

– Primer vuelo del caza reactor argentino I.Ae. 33 Pulqui II diseñado por el ingeniero alemán Kurt Tank. Equipado con un turborreactor Rolls-Royce Nene de 2.300 kilogramos de empuje, alcanza una velocidad 1040 km/h. Piloto: capitán Edmundo Osvaldo Weiss. 1955 – en Buenos Aires (Argentina), la Armada Argentina bombardeó la Plaza de Mayo (la principal de la ciudad) en un frustrado intento de golpe de Estado contra el presidente Juan Domingo Perón. Dejó un saldo de más de 300 muertos y unos 2000 heridos.

– en Buenos Aires (Argentina), la Armada Argentina bombardeó la Plaza de Mayo (la principal de la ciudad) en un frustrado intento de golpe de Estado contra el presidente Juan Domingo Perón. Dejó un saldo de más de 300 muertos y unos 2000 heridos. 1976 – La policía sudafricana abre fuego contra una escuela en protesta contra la imposición del afrikáans como medio de instrucción en las escuelas, provocando el Levantamiento de Soweto.

– La policía sudafricana abre fuego contra una escuela en protesta contra la imposición del afrikáans como medio de instrucción en las escuelas, provocando el Levantamiento de Soweto. 1986 – Cristian Manuel Chávez, futbolista argentino.

– Cristian Manuel Chávez, futbolista argentino. 1997 – Agustín Heredia, futbolista argentino.

– Agustín Heredia, futbolista argentino. 1997 – Juan Caviglia, futbolista argentino.

– Juan Caviglia, futbolista argentino. 2000 – Andrei Grytsak, baloncestista ucraniano.

– Andrei Grytsak, baloncestista ucraniano. 2005 – Milton Delgado, futbolista argentino.

– Milton Delgado, futbolista argentino. 2019 – se produce un apagón eléctrico histórico en varios países de América del Sur, originado en Argentina, que afectó por completo a su territorio nacional (excepto Tierra de Fuego), a Uruguay y Paraguay.

💡 ¿Sabías que...? El 16 de junio de 1884, se inauguró el primer parque de atracciones del mundo, el "Parque de Diversiones de Coney Island" en Nueva York. Este parque se destacó por su famosa noria, conocida como el "Gigante" o "La Gran Rueda", que se convirtió en un símbolo de la diversión y el entretenimiento al aire libre en Estados Unidos. La creación de este parque marcó el inicio de una nueva era en la industria del ocio y el entretenimiento.

En el mundo: 16 de junio de 2026