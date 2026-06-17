Efemérides del 17 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 17 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 17 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 17 de junio de 2026

1563 – Jerónimo Luis de Cabrera y Toledo funda la "Villa de Valverde" actual ciudad de Ica, por orden de Diego López de Zuñiga y Velazco.

– Jerónimo Luis de Cabrera y Toledo funda la "Villa de Valverde" actual ciudad de Ica, por orden de Diego López de Zuñiga y Velazco. 1880 – se produce la batalla de Olivera entre las fuerzas leales al presidente Nicolás Avellaneda y las rebeldes que respondían al gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, como parte de la última guerra civil argentina, la Revolución de 1880.

– se produce la batalla de Olivera entre las fuerzas leales al presidente Nicolás Avellaneda y las rebeldes que respondían al gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, como parte de la última guerra civil argentina, la Revolución de 1880. 1968 – Mari Sano artista japonesa.

– Mari Sano artista japonesa. 1969 – Ruth Infarinato, actriz y presentadora argentina.

– Ruth Infarinato, actriz y presentadora argentina. 1975 – Néstor Pitana, árbitro de fútbol argentino.

– Néstor Pitana, árbitro de fútbol argentino. 1978 – Esteban Paulón, activista argentino.

– Esteban Paulón, activista argentino. 1983 – Walter Gigena, futbolista argentino.

– Walter Gigena, futbolista argentino. 1985 – Cristian Campozano, futbolista argentino.

– Cristian Campozano, futbolista argentino. 1999 – Camilo Ugo Carabelli, tenista argentino.

– Camilo Ugo Carabelli, tenista argentino. 1999 – Ezequiel Cañete, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 17 de junio de 1972, se produjo el escándalo de Watergate cuando cinco hombres fueron arrestados durante un intento de robo en la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington D.C. Este evento desencadenó una serie de investigaciones que eventualmente llevaron a la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. El escándalo tuvo un impacto duradero en la política estadounidense y la percepción pública de la integridad del gobierno.

En el mundo: 17 de junio de 2026