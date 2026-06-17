Efemérides del 17 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 17 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 17 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 17 de junio de 2026
- 1563 – Jerónimo Luis de Cabrera y Toledo funda la "Villa de Valverde" actual ciudad de Ica, por orden de Diego López de Zuñiga y Velazco.
- 1880 – se produce la batalla de Olivera entre las fuerzas leales al presidente Nicolás Avellaneda y las rebeldes que respondían al gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, como parte de la última guerra civil argentina, la Revolución de 1880.
- 1968 – Mari Sano artista japonesa.
- 1969 – Ruth Infarinato, actriz y presentadora argentina.
- 1975 – Néstor Pitana, árbitro de fútbol argentino.
- 1978 – Esteban Paulón, activista argentino.
- 1983 – Walter Gigena, futbolista argentino.
- 1985 – Cristian Campozano, futbolista argentino.
- 1999 – Camilo Ugo Carabelli, tenista argentino.
- 1999 – Ezequiel Cañete, futbolista argentino.
El 17 de junio de 1972, se produjo el escándalo de Watergate cuando cinco hombres fueron arrestados durante un intento de robo en la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington D.C. Este evento desencadenó una serie de investigaciones que eventualmente llevaron a la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. El escándalo tuvo un impacto duradero en la política estadounidense y la percepción pública de la integridad del gobierno.
En el mundo: 17 de junio de 2026
- 1094 – Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador, conquista Valencia.
- 1429 – se produce la Batalla de Beaugency (o de Villorceau-Josnes), la tercera de las victorias de Juana de Arco en su campaña para liberar el valle del Loira en el verano de ese año.
- 1462 – Vlad el Empalador intenta asesinar Mehmed II forzando la retirada de Valaquia.
- 1497 – Batalla de Deptford Bridge donde las fuerzas del rey Enrique VII de Inglaterra derrotan a las tropas de Michael An Gof.
- 1563 – Jerónimo Luis de Cabrera y Toledo funda la "Villa de Valverde" actual ciudad de Ica, por orden de Diego López de Zuñiga y Velazco.
- 1579 – Francis Drake desembarca en la costa oeste de América del Norte, en un lugar que bautiza como New Albion (se ha especulado mucho sobre cual sería ese lugar, algunos próximos a la ciudad de San Francisco).
- 1665 – los españoles son derrotados por las fuerzas portuguesas en la Batalla de Villaviciosa, que se encuadra dentro de la Guerra de Restauración portuguesa.
- 1673 – los exploradores franceses Jacques Marquette y Louis Jolliet alcanzan el Misisipi y se convierten en los primeros europeos que detallan el curso del río.
- 1681 – Carlos II autoriza por Real cédula la apertura del Colegio de San Telmo, que será administrado por la Universidad de Mareantes de Sevilla, con el fin de formar pilotos para dotar las naves de las carreras de Indias.
- 1773 – en la actual Colombia, Juana Rangel de Cuéllar funda la ciudad de Cúcuta.
- 1775 – en Massachusetts, en el marco de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, se produce la Batalla de Bunker Hill.
- 1777 – se designa al gobernador ilustrado Luis de Unzaga y Amézaga para crear la Capitanía General de Venezuela.
- 1789 – en Francia, el Tercer Estado se proclama a sí mismo Asamblea Nacional, e invita a los otros dos a unírsele. Inicia la Edad Contemporánea.
- 1815 – Batalla del Cabo de Gata, dentro de la Segunda Guerra Berberisca, entre Estados Unidos y las regencias otomanas del Norte de África.
- 1823 – se patenta el primer material impermeable.
- 1839 – en el Reino de Hawái, Kamehameha III concede la libertad a los católicos poder trabajar en las islas.
- 1845 – se produce la Batalla de Cachimán, llevada a cabo en contra de los haitianos por sostener la Independencia de la República Dominicana.
- 1866 – En México, después del triunfo de los Republicanos en la Batalla de Santa Gertrudis, el presidente Benito Juárez establece su gobierno en Chihuahua.
- 1867 – se utiliza el primer tratamiento antiséptico quirúrgico.
- 1876 – Guerras Indias: 1500 Sioux y Cheyenne liderados por Caballo Loco derrotan al General George Crooken Rosebud Creek en Montana.
- 1880 – se produce la batalla de Olivera entre las fuerzas leales al presidente Nicolás Avellaneda y las rebeldes que respondían al gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, como parte de la última guerra civil argentina, la Revolución de 1880.
- 1885 – La Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York.
- 1900 – Levantamiento de los bóxers: las tropas aliadas y japonesas capturan Taku Forts en Tianjin, entonces Imperio de la China.
- 1923 – en Villarreal, España, se inaugura el estadio El Madrigal.
- 1931 – en Madrid se inaugura la Plaza de Toros Monumental de Las Ventas.
- 1937 – Durante la guerra civil española, los ingenieros republicanos derriban el Puente de Vizcaya para detener el avance franquista.
- 1939 – Último guillotinado en público en Francia: Eugen Weidmann es ejecutado en Versalles.
- 1940 – Segunda Guerra Mundial: hundimiento del RMS Lancastria por la Luftwaffe cerca de Saint-Nazaire, Francia. 3000 personas mueren en el hundimiento.
- 1940 – las tres repúblicas bálticas caen bajo la ocupación de la Unión Soviética.
- 1941 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en la operación Battleaxe, los aliados intentan por segunda vez liberar Tobruk del cerco que le había impuesto el Afrika Korps del general Rommel.
- 1942 – primera aparición de las historietas de G.I. Joe.
- 1944 – Islandia se independiza de Dinamarca.
- 1947 – la compañía aérea estadounidense Pan Am es la primera en ofrecer el servicio "alrededor del mundo".
- 1950 – se realiza el primer trasplante de riñón.
- 1953 – Sublevación de 1953 en Alemania del Este: Una revuelta obrera en Berlín Oriental exigiendo mayores sueldos, más libertad personal y la reunificación con la Alemania Occidental. Fue aplastada violentamente por el Ejército Rojo.
- 1963 – en Estados Unidos se declara inconstitucional rezar en las escuelas.
- 1967 – China anuncia el éxito de sus pruebas con armas termonucleares.
- 1970 – se patenta la cámara Polaroid.
- 1970 – Copa Mundial de Fútbol de 1970. En el Estadio Azteca, se realizó el denominado Partido del Siglo, entre Italia y Alemania Occidental, con un resultado favorable para los italianos 4-3.
- 1972 – en Estados Unidos, se produce el registro ilegal de la sede del Partido Demócrata en el Hotel Watergate.
- 1985 – México lanza el Morelos I, el primer satélite artificial de ese país.
- 1985 – misión STS-51-G: el transbordador espacial Discovery lanza al Sultán bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, el primer árabe y primer musulmán en el espacio, como especialista en carga útil.
- 1994 – Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación es adoptada.
- 2002 – La banda OASIS lanza el segundo sencillo " Stop crying your heart out" de su quinto álbum de estudio " Heathen Chemistry", El tema fue un éxito a nivel mundial, que hizo que Oasis arrasara en las listas de medio mundo.
- 2014 – son captados en cámara 2 tornados que azotaban el noreste de Nebraska (Estados Unidos) de manera simultánea. Además otros varios también se dieron en diferentes momentos en esa parte del estado. El saldo en total fue de 2 muertos y 16 personas heridas.
- 2016 – en Youtube se sube el video con más reproducciones de la historia Baby Shark de Pinkfong
- 2017 – en San Petersburgo, comienza la Copa Confederaciones Rusia 2017.
- 2017 – en Bogotá un atentado terrorista en el centro comercial Andino dejó un saldo de 3 personas muertas y 9 heridas.
- 2018 – tras las Elecciones presidenciales de Colombia de 2018, el abogado Iván Duque es investido como presidente electo de la República de Colombia.