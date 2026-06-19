Efemérides del 19 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 19 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 19 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 19 de junio de 2026

1613 – en la ciudad de Córdoba, Argentina, España funda la Universidad de Córdoba, una de las primeras de América.

– en la ciudad de Córdoba, Argentina, España funda la Universidad de Córdoba, una de las primeras de América. 1933 – Primera demostración de una aeronave argentina en el exterior. La aeronave Ae. C. 2 “Tenga Confianza”, de 240 hp, emprende el raid Buenos Aires - Río de Janeiro - Buenos Aires. Recorre el trayecto de ida de 3000 kilómetros en 21 horas 37 minutos. Piloto: teniente primero Juan Luis Garramendy.

– Primera demostración de una aeronave argentina en el exterior. La aeronave Ae. C. 2 “Tenga Confianza”, de 240 hp, emprende el raid Buenos Aires - Río de Janeiro - Buenos Aires. Recorre el trayecto de ida de 3000 kilómetros en 21 horas 37 minutos. Piloto: teniente primero Juan Luis Garramendy. 1971 – Jorge Almirón, futbolista y entrenador argentino.

– Jorge Almirón, futbolista y entrenador argentino. 1972 – Jean Dujardin, actor francés.

– Jean Dujardin, actor francés. 1986 – Nazareno Casero, actor argentino.

– Nazareno Casero, actor argentino. 1987 – La Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina recibe las primeras unidades del entrenador avanzado EMB-312 Tucano, fabricado por la empresa brasileña Embraer.

– La Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina recibe las primeras unidades del entrenador avanzado EMB-312 Tucano, fabricado por la empresa brasileña Embraer. 1996 – Bobby Fischer anuncia la variante del ajedrez conocida como ajedrez aleatorio de Fischer.

– Bobby Fischer anuncia la variante del ajedrez conocida como ajedrez aleatorio de Fischer. 1998 – Carlos Villalba, futbolista argentino.

– Carlos Villalba, futbolista argentino. 2000 – María Constanza Cerundolo, jugadora argentina de hockey sobre césped.

– María Constanza Cerundolo, jugadora argentina de hockey sobre césped. 2007 – en Uruguay se conmemora el día del «Nunca más» proclamado por el presidente Tabaré Vázquez y cuyo cometido es «Nunca más uruguayos contra uruguayos».

💡 ¿Sabías que...? El 19 de junio de 1846, un grupo de americanos en California, que en ese momento todavía era parte de México, proclamó la independencia de la República de California, conocida como la "República del Oso". Este breve levantamiento, que duró solo 25 días, fue en gran parte una respuesta a la inminente Guerra Mexicano-Estadounidense y a las tensiones por la expansión territorial. La bandera de la república incluía una imagen de un oso grizzly, que se ha convertido en un símbolo duradero del estado de California.

En el mundo: 19 de junio de 2026