Efemérides del 20 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 20 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 20 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 20 de junio de 2026

1820 – Fallece Manuel Belgrano, abogado, periodista y militar argentino, creador de la bandera de la Argentina en 1812.

– Fallece Manuel Belgrano, abogado, periodista y militar argentino, creador de la bandera de la Argentina en 1812. 1937 – en Argentina se crea la categoría de automovilismo Turismo Carretera.

– en Argentina se crea la categoría de automovilismo Turismo Carretera. 1947 – en Argentina se funda el Club Deportivo Morón.

– en Argentina se funda el Club Deportivo Morón. 1949 – en Argentina, el presidente constitucional Juan Domingo Perón decreta que las universidades nacionales de ese país sean gratuitas para los habitantes de Argentina y de todos los países latinoamericanos. Esa ley se mantiene hasta la actualidad.

– en Argentina, el presidente constitucional Juan Domingo Perón decreta que las universidades nacionales de ese país sean gratuitas para los habitantes de Argentina y de todos los países latinoamericanos. Esa ley se mantiene hasta la actualidad. 1960 – en Buenos Aires (Argentina), el Congreso ―compuesto por todos los partidos políticos argentinos excepto el Partido Justicialista (que en 1954 había ganado las elecciones por el 62 % de los votos), que estaba prohibido por el presidente Arturo Frondizi desde el 13 de marzo― aprueba la Ley Federal de Represión al Terrorismo para luchar contra la Resistencia peronista.

– en Buenos Aires (Argentina), el Congreso ―compuesto por todos los partidos políticos argentinos excepto el Partido Justicialista (que en 1954 había ganado las elecciones por el 62 % de los votos), que estaba prohibido por el presidente Arturo Frondizi desde el 13 de marzo― aprueba la Ley Federal de Represión al Terrorismo para luchar contra la Resistencia peronista. 1961 – en Argentina, el guerrillero y médico argentino Ernesto Che Guevara (ministro de Industria de Cuba), visita al presidente Arturo Frondizi.

– en Argentina, el guerrillero y médico argentino Ernesto Che Guevara (ministro de Industria de Cuba), visita al presidente Arturo Frondizi. 1963 – en Buenos Aires (Argentina), un decreto de la dictadura del civil José María Guido veta a todos aquellos partidos en alguna de cuyas listas figuren peronistas o experonistas. El candidato del Frente Nacional y Popular, Vicente Solano Lima, convoca al voto en blanco.

– en Buenos Aires (Argentina), un decreto de la dictadura del civil José María Guido veta a todos aquellos partidos en alguna de cuyas listas figuren peronistas o experonistas. El candidato del Frente Nacional y Popular, Vicente Solano Lima, convoca al voto en blanco. 1972 – en Uruguay, exhuman a Pascasio Báez (n. 1925), peón rural asesinado por los Tupamaros el 21 de diciembre de 1971.

– en Uruguay, exhuman a Pascasio Báez (n. 1925), peón rural asesinado por los Tupamaros el 21 de diciembre de 1971. 1973 – regresa a la Argentina el expresidente constitucional Juan Domingo Perón, tras 18 años en el exilio. En cercanías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, durante la bienvenida al líder, sucede la masacre de Ezeiza: francotiradores disparan contra peronistas de izquierda, matando a por lo menos 13, e hiriendo a más de 300.

– regresa a la Argentina el expresidente constitucional Juan Domingo Perón, tras 18 años en el exilio. En cercanías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, durante la bienvenida al líder, sucede la masacre de Ezeiza: francotiradores disparan contra peronistas de izquierda, matando a por lo menos 13, e hiriendo a más de 300. 2007 – El Club Atlético Boca Juniors de Argentina vence por 2 goles a 0 al Grêmio de Brasil en la vuelta de la final de la Copa Libertadores, para así ganar por un total global de 5 a 0 y llevarse su sexto título en la historia de dicha competencia.

💡 ¿Sabías que...? El 20 de junio de 1975, se lanzó la película "Jaws" (Tiburón) dirigida por Steven Spielberg, que se convirtió en un hito del cine de terror y aventura, además de marcar el inicio del concepto de "blockbuster" en la industria cinematográfica. Su impacto fue tan grande que transformó la forma en que se producían y comercializaban las películas, generando una nueva era en el entretenimiento.

En el mundo: 20 de junio de 2026