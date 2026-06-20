Efemérides del 20 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 20 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 20 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 20 de junio de 2026
- 1820 – Fallece Manuel Belgrano, abogado, periodista y militar argentino, creador de la bandera de la Argentina en 1812.
- 1937 – en Argentina se crea la categoría de automovilismo Turismo Carretera.
- 1947 – en Argentina se funda el Club Deportivo Morón.
- 1949 – en Argentina, el presidente constitucional Juan Domingo Perón decreta que las universidades nacionales de ese país sean gratuitas para los habitantes de Argentina y de todos los países latinoamericanos. Esa ley se mantiene hasta la actualidad.
- 1960 – en Buenos Aires (Argentina), el Congreso ―compuesto por todos los partidos políticos argentinos excepto el Partido Justicialista (que en 1954 había ganado las elecciones por el 62 % de los votos), que estaba prohibido por el presidente Arturo Frondizi desde el 13 de marzo― aprueba la Ley Federal de Represión al Terrorismo para luchar contra la Resistencia peronista.
- 1961 – en Argentina, el guerrillero y médico argentino Ernesto Che Guevara (ministro de Industria de Cuba), visita al presidente Arturo Frondizi.
- 1963 – en Buenos Aires (Argentina), un decreto de la dictadura del civil José María Guido veta a todos aquellos partidos en alguna de cuyas listas figuren peronistas o experonistas. El candidato del Frente Nacional y Popular, Vicente Solano Lima, convoca al voto en blanco.
- 1972 – en Uruguay, exhuman a Pascasio Báez (n. 1925), peón rural asesinado por los Tupamaros el 21 de diciembre de 1971.
- 1973 – regresa a la Argentina el expresidente constitucional Juan Domingo Perón, tras 18 años en el exilio. En cercanías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, durante la bienvenida al líder, sucede la masacre de Ezeiza: francotiradores disparan contra peronistas de izquierda, matando a por lo menos 13, e hiriendo a más de 300.
- 2007 – El Club Atlético Boca Juniors de Argentina vence por 2 goles a 0 al Grêmio de Brasil en la vuelta de la final de la Copa Libertadores, para así ganar por un total global de 5 a 0 y llevarse su sexto título en la historia de dicha competencia.
El 20 de junio de 1975, se lanzó la película "Jaws" (Tiburón) dirigida por Steven Spielberg, que se convirtió en un hito del cine de terror y aventura, además de marcar el inicio del concepto de "blockbuster" en la industria cinematográfica. Su impacto fue tan grande que transformó la forma en que se producían y comercializaban las películas, generando una nueva era en el entretenimiento.
En el mundo: 20 de junio de 2026
- 451 – en el Imperio romano de Occidente, en el norte de la actual Francia, comienza la Batalla de los Campos Cataláunicos contra Atila.
- 536 – en Roma, Silverio es elegido papa.
- 712 – Batalla de Raor, un fuerte ejército liderado por Muhammad ibn al-Qasim, marcha hacia Debal donde se une a una flota. La victoria se gana a través de una catapulta. El rey de Sind, Raja Dâhir, es derrotado y asesinado en la batalla.
- 1325 – se empieza la construcción del Templo Mayor de la ciudad de México-Tenochtitlan.
- 1333 – en España, los ejércitos meriníes y nazaríes atacan y recuperan la ciudad andaluza de Gibraltar.
- 1500 – En Sevilla, la reina Isabel la Católica prohíbe la esclavitud mediante una Real Provisión. Además, con la misma orden, los indígenas pasan a ser considerados súbditos de la Corona con las mismas obligaciones y privilegios que el resto de los españoles.
- 1684 – en el sur de Connecticut (Estados Unidos) una violenta tormenta (que incluye a varios tornados) devasta varios pueblos, especialmente en el condado de Hartford, dejando un rastro de árboles caídos de unos 800 m de ancho.
- 1698 – en Ambato (Ecuador), cerca del volcán Carihuairarazo, un terremoto deja miles de víctimas mortales. (Posiblemente sea el mismo terremoto que el 19 de julio de 1698).
- 1782 – en los Estados Unidos, el Congreso aprueba el diseño del emblema de la nación: el Sello de Estados Unidos.
- 1789 – se presenta en Versalles el compromiso Juramento del Juego de Pelota, por el cual los diputados del Tercer Estado se comprometen a no separarse hasta obtener una nueva Constitución.
- 1816 – la Bandera de Argentina es adoptada como símbolo patrio argentino.
- 1837 – en Londres (Imperio británico), Alejandrina Victoria es coronada reina del Reino Unido y de Irlanda con el nombre de Victoria I (comienza la era victoriana).
- 1867 – en los Estados Unidos, el presidente Andrew Johnson adquiere el territorio comprado de Alaska a los rusos.
- 1867 – en Buenos Aires (Argentina) se juega el primer partido de fútbol en ese país.
- 1904 – se funda la Asociación Internacional de Automóviles Clubs Reconocidos, antecesora de la Federación Internacional del Automóvil.
- 1923 – en El Salvador, entre hoy y mañana se registran graves inundaciones.
- 1924 – en San Salvador (El Salvador) se registra una grave inundación.
- 1928 – en España se funda el club de fútbol Real Valladolid.
- 1930 – Se funda la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela CANTV
- 1933 – en el mar Caribe, los aviadores españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar, que habían atravesado el Atlántico a bordo del Cuatro Vientos, parten desde La Habana hacia México, desapareciendo en el trayecto.
- 1937 – en Argentina se crea la categoría de automovilismo Turismo Carretera.
- 1947 – en Argentina se funda el Club Deportivo Morón.
- 1949 – en Argentina, el presidente constitucional Juan Domingo Perón decreta que las universidades nacionales de ese país sean gratuitas para los habitantes de Argentina y de todos los países latinoamericanos. Esa ley se mantiene hasta la actualidad.
- 1960 – en Buenos Aires (Argentina), el Congreso ―compuesto por todos los partidos políticos argentinos excepto el Partido Justicialista (que en 1954 había ganado las elecciones por el 62 % de los votos), que estaba prohibido por el presidente Arturo Frondizi desde el 13 de marzo― aprueba la Ley Federal de Represión al Terrorismo para luchar contra la Resistencia peronista.
- 1961 – en Argentina, el guerrillero y médico argentino Ernesto Che Guevara (ministro de Industria de Cuba), visita al presidente Arturo Frondizi.
- 1963 – en Buenos Aires (Argentina), un decreto de la dictadura del civil José María Guido veta a todos aquellos partidos en alguna de cuyas listas figuren peronistas o experonistas. El candidato del Frente Nacional y Popular, Vicente Solano Lima, convoca al voto en blanco.
- 1963 – Se crea el Teléfono Rojo. Es una línea directa entre Rusia y los Estados Unidos creada durante la Guerra Fría que sigue activa
- 1972 – en Uruguay, exhuman a Pascasio Báez (n. 1925), peón rural asesinado por los Tupamaros el 21 de diciembre de 1971.
- 1973 – regresa a la Argentina el expresidente constitucional Juan Domingo Perón, tras 18 años en el exilio. En cercanías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, durante la bienvenida al líder, sucede la masacre de Ezeiza: francotiradores disparan contra peronistas de izquierda, matando a por lo menos 13, e hiriendo a más de 300.
- 1977 – en los Estados Unidos se construye el gran oleoducto de Alaska, que atraviesa el estado de Alaska de sur a norte.
- 1990 – en Europa se propone una nueva unidad monetaria (el ecu) para la Comunidad Europea.
- 1992 – en Paraguay entra en vigor la nueva Constitución nacional, reemplazando a la anterior de 1967.
- 2003 – se anuncia la creación de la Fundación Wikimedia.
- 2007 – El Club Atlético Boca Juniors de Argentina vence por 2 goles a 0 al Grêmio de Brasil en la vuelta de la final de la Copa Libertadores, para así ganar por un total global de 5 a 0 y llevarse su sexto título en la historia de dicha competencia.
- 2008 – una estampida humana en la discoteca New's Divine de la Ciudad de México deja 13 muertos y 16 heridos.
- 2010 – en Colombia se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que Juan Manuel Santos resulta elegido presidente del país, con una abrumadora victoria de 69,9 % de los sufragios.
- 2010 – En El Salvador, en el municipio de Mejicanos, ocurre una masacre dentro de un microbús de la Ruta 47 como acto de venganza del Barrio 18 en contra de la Mara Salvatrucha.
- 2014 – el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso anuncia en Bruselas el apoyo y sumatoria de la Unión Europea al plan de paz del desde hace poco presidente de Ucrania, Petro Poroshenko para solucionar el conflicto armado en los óblast separatistas y anexionistas ucranianos orientales de Lugansk y Donetsk. El proyecto también cuenta con el apoyo del presidente de Rusia, Vladímir Putin (este último país está involucrado ya que esas 2 regiones exigen anexarse a este).
- 2025 – Netflix estrena su película más exitosa de su plataforma Las guerreras K-pop, que se convirtió en un fenómeno global