Efemérides del 21 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 21 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 21 de junio de 2026
- 1813 – en el Alto Perú (ahora Bolivia), el Ejército del Norte al mando del abogado Manuel Belgrano, continúa su marcha hacia el norte, y toma la ciudad de Potosí.
- 1825 – en la provincia de Andahuaylas (Perú) el general argentino José de San Martín crea el distrito de San Jerónimo.
- 1918 – en la ciudad de Córdoba (Argentina), los jóvenes estudiantes del movimiento de reforma universitaria de la Universidad de Córdoba hacen público el Manifiesto liminar, que se convertiría en documento básico de todo el movimiento extendiéndose por toda América Latina.
- 1928 – en Mar del Plata (Argentina) se funda el Club Atlético Alvarado, equipo de la tercera división del fútbol argentino
- 1957 – a la ciudad de Córdoba (Argentina) arriban los primeros monomotores Beechcraft B-45 Mentor que se convertirán en los aviones de instrucción primaria de las siguientes cinco décadas en la Fuerza Aérea Argentina. Se trasladan en vuelo ferry, por el océano Pacífico, desde Wichita (estado de Kansas) hasta la Escuela de Aviación Militar, cerca de la ciudad de Córdoba. Llegan en vuelo 19 ejemplares, y 75 se construyen bajo licencia en los talleres de DINFIA (Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas).
- 1962 – en Buenos Aires (Argentina), el grupo neonazi Tacuara secuestra a la estudiante secundaria argentina judía Graciela Narcisa Sirota (19) en plena vía pública y la torturan (con cigarrillos le quemaron varias esvásticas en el cuerpo). Según sus captores, se trató de una venganza por el secuestro de Adolf Eichmann el 11 de mayo de 1960. El 28 de junio, la comunidad judía realizó una huelga de comerciantes en repudio a este acto antisemita.
- 1978 – en Rosario (Argentina), durante la Copa Mundial de Fútbol de 1978, la selección argentina vence por 6-0 a la selección peruana en un polémico partido, y logra su pase a la final del torneo.
- 1986 – Iani Verón, futbolista argentino.
- 1994 – Diego Armando Maradona convierte su último gol con la selección argentina de fútbol en un partido contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA.
- 2000 – el Club Atlético Boca Juniors gana su tercera Copa Libertadores de América luego de vencer en penales al Palmeiras (de Brasil) en la final.
El 21 de junio de 1834, se llevó a cabo la primera convención nacional de mujeres en Estados Unidos en Seneca Falls, Nueva York. Este evento es considerado un hito en el movimiento por los derechos de las mujeres, marcado por la publicación de la Declaración de Sentimientos, que abogaba por la igualdad de género y los derechos civiles. La convención sentó las bases para futuras luchas por la igualdad en el país.
En el mundo: 21 de junio de 2026
- -217 – a unos 70 km al oeste del lago Trasimeno (centro de Italia) a las 11:00 aprox. (hora local) sucede un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter. Sucedió durante la masacre del lago Trasimeno, en que el general cartaginés Aníbal aniquiló al ejército romano. El historiador Tito Livio (en Ab urbe condita, 22.5) declaró: «Con una conmoción horrible, [el sismo] niveló montañas, modificó el curso de ríos, y derrumbó grandes zonas de muchas de las ciudades de Italia».
- 524 – en la batalla de Vézeronce, Gundomar (rey de los burgundios) derrota a los francos.
- 1483 – en España, con el fin de sitiar Granada, se instala por primera vez el campamento cristiano en el paraje nombrado Ojos de Huecar, más tarde llamada ciudad de Santa Fe.
- 1531 – se crea la Diócesis de Venezuela en Coro, posteriormente conocida como Diócesis de Caracas.
- 1582 – en Kioto (Japón) sucede el Incidente de Honnōji.
- 1621 – en Praga ―como consecuencia de la batalla de la Montaña Blanca― se ejecuta a 27 nobles checos.
- 1665 – en Canadá, los primeros soldados del Regimiento de Carignan-Salières llegan a Quebec para invadir los territorios de los iroqueses.
- 1788 – en los Estados Unidos, Nuevo Hampshire se convierte en el estado número 9.
- 1791 – en Varennes-en-Argonne (Francia) el rey Luis XVI es detenido durante su huida del país.
- 1798 – en la batalla de Vinegar Hill, las tropas británicas derrotan a los irlandeses.
- 1813 – en el marco de la Guerra de la Independencia Española, se libra la batalla de Vitoria.
- 1813 – en el Alto Perú (ahora Bolivia), el Ejército del Norte al mando del abogado Manuel Belgrano, continúa su marcha hacia el norte, y toma la ciudad de Potosí.
- 1824 – en el Mar Egeo ―en la Guerra de la Independencia griega― las fuerzas egipcias capturan la ciudad de Psara.
- 1825 – en la provincia de Andahuaylas (Perú) el general argentino José de San Martín crea el distrito de San Jerónimo.
- 1831 – Cyrus McCormick inventa la segadora.
- 1867 – acontece la victoria de las armas republicanas sobre el Segundo Imperio Mexicano cuando los últimos defensores del régimen monárquico en la Ciudad de México hacen ondear una bandera blanca en la catedral.
- 1887 – en Londres, la reina Victoria del Reino Unido festeja su Jubileo de Oro.
- 1889 – a las 3:00 a. m., desde la ventana hacia el este de su cuarto en el asilo de lunáticos de la localidad de Saint-Rémy-de-Provence, 88 km al noroeste de Marsella (Francia), el pintor neerlandés Vincent van Gogh (36) empieza a bocetar su cuadro al óleo La noche estrellada. (La fecha y hora exacta fue determinada en 2025 por el astrofísico Neil deGrasse Tyson, basándose en la posición de la Luna, Venus y otras estrellas).
- 1898 – en el océano Pacífico, Estados Unidos invade la isla de Guam y la convierte en territorio estadounidense.
- 1903 – en la isla de Sicilia (Italia) un terremoto de magnitud 8,4 en la escala sismológica de Richter deja 60 000 víctimas.
- 1916 – en la batalla de El Carrizal, los mexicanos vencen a los estadounidenses (que habían entrado en México durante la Expedición Punitiva para castigar a Pancho Villa.
- 1918 – en la ciudad de Córdoba (Argentina), los jóvenes estudiantes del movimiento de reforma universitaria de la Universidad de Córdoba hacen público el Manifiesto liminar, que se convertiría en documento básico de todo el movimiento extendiéndose por toda América Latina.
- 1919 – en Scapa Flow, en las islas Orcadas, el almirante Ludwig von Reuter ordena hundir la flota alemana para evitar su reparto entre los vencedores.
- 1923 – en El Salvador, entre ayer y hoy se registran graves inundaciones.
- 1926 – en Tarrazú (Costa Rica) se funda el club de fútbol Orión F. C., equipo de la primera división de Costa Rica.
- 1928 – en Mar del Plata (Argentina) se funda el Club Atlético Alvarado, equipo de la tercera división del fútbol argentino
- 1929 – en la Ciudad de México se firman los acuerdos que ratifican el final de la llamada Guerra Cristera.
- 1933 – en Alemania, el líder nazi austríaco Adolf Hitler prohíbe todos los partidos no nazis.
- 1942 – en la Segunda Guerra Mundial, Tobruk cae en manos de las fuerzas italianas y alemanas, los alemanes derrotan a los ingleses en la batalla de Gazala
- 1942 – en Fort Stevens ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, un submarino japonés navega por el río Columbia (en Oregón), disparando 17 torpedos en uno de los pocos ataques japoneses en territorio estadounidense.
- 1942 – en Tirat Tsvi (Distrito Norte) se registra la temperatura más alta en la Historia de Israel (y la de todo el continente asiático): 53,9 °C (129 °F).
- 1945 – en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), termina la batalla de Okinawa.
- 1948 – Apareció por primera vez uno de los formatos que revolucionaría el mundo discográfico: el LP o "Long Play", un disco de acetato de vinilita (PVC) de 12 pulgadas (30,5 centímetros) y con peso de 90 gramos, que reproduce los sonidos grabados a una velocidad de 33,3 revoluciones por minuto.
- 1956 – en el atolón Enewetak, Estados Unidos detona la bomba atómica Inca (nombre de la etnia del mayor imperio precolombino), de 15,2 kilotones. Es la bomba n.º 81 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1957 – a la ciudad de Córdoba (Argentina) arriban los primeros monomotores Beechcraft B-45 Mentor que se convertirán en los aviones de instrucción primaria de las siguientes cinco décadas en la Fuerza Aérea Argentina. Se trasladan en vuelo ferry, por el océano Pacífico, desde Wichita (estado de Kansas) hasta la Escuela de Aviación Militar, cerca de la ciudad de Córdoba. Llegan en vuelo 19 ejemplares, y 75 se construyen bajo licencia en los talleres de DINFIA (Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas).
- 1962 – en Buenos Aires (Argentina), el grupo neonazi Tacuara secuestra a la estudiante secundaria argentina judía Graciela Narcisa Sirota (19) en plena vía pública y la torturan (con cigarrillos le quemaron varias esvásticas en el cuerpo). Según sus captores, se trató de una venganza por el secuestro de Adolf Eichmann el 11 de mayo de 1960. El 28 de junio, la comunidad judía realizó una huelga de comerciantes en repudio a este acto antisemita.
- 1963 – en la Ciudad del Vaticano, el cónclave de cardenales elige a Giovanni Montini como papa. Este adopta el nombre de Pablo VI.
- 1964 – en el condado de Neshoba (estado de Misisipi), miembros del Ku Klux Klan asesinan a tres activistas negros de los derechos civiles: Andrew Goodman, James Chaney y Mickey Schwerner.
- 1968 – en Río de Janeiro (Brasil) se produce una manifestación estudiantil fuertemente reprimida por las fuerzas policiales, en lo que se conoció como Viernes sangriento.
- 1970 – en el circuito de Zandvoort fallece el piloto de automovilismo Piers Courage durante el Gran Premio de los Países Bajos.
- 1977 – en Israel, Menájem Beguín se convierte en primer ministro.
- 1978 – en Rosario (Argentina), durante la Copa Mundial de Fútbol de 1978, la selección argentina vence por 6-0 a la selección peruana en un polémico partido, y logra su pase a la final del torneo.
- 1982 – en los Estados Unidos, John Hinckley, Jr. es declarado no culpable por motivo incapacidad mental por el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan.
- 1990 – en Irán, un violento terremoto de 7,6 grados sacude todo el país, dejando más de 100 000 muertos y 367 000 heridos.
- 1994 – Diego Armando Maradona convierte su último gol con la selección argentina de fútbol en un partido contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA.
- 1994 – Diego Armando Maradona convierte su último gol con la selección argentina de fútbol en un partido contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA
- 2000 – el Club Atlético Boca Juniors gana su tercera Copa Libertadores de América luego de vencer en penales al Palmeiras (de Brasil) en la final.
- 2000 – el Club Atlético Boca Juniors gana su tercera Copa Libertadores de América luego de vencer en penales al Palmeiras de Brasil en la final.* 2002: se estrena la película estadounidense Lilo & Stitch.
- 2002 – la Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de poliomielitis.
- 2004 – en Estados Unidos, SpaceShipOne se convierte en el primer cohete espacial de origen privado.
- 2006 – se descubren dos nuevas lunas de Plutón, que serán bautizadas como Nix e Hydra.
- 2025 – el Real Oviedo logra el ascenso a la primera división de España tras vencer en los Play-off .