Efemérides del 21 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 21 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 21 de junio de 2026

1813 – en el Alto Perú (ahora Bolivia), el Ejército del Norte al mando del abogado Manuel Belgrano, continúa su marcha hacia el norte, y toma la ciudad de Potosí.

– en el Alto Perú (ahora Bolivia), el Ejército del Norte al mando del abogado Manuel Belgrano, continúa su marcha hacia el norte, y toma la ciudad de Potosí. 1825 – en la provincia de Andahuaylas (Perú) el general argentino José de San Martín crea el distrito de San Jerónimo.

– en la provincia de Andahuaylas (Perú) el general argentino José de San Martín crea el distrito de San Jerónimo. 1918 – en la ciudad de Córdoba (Argentina), los jóvenes estudiantes del movimiento de reforma universitaria de la Universidad de Córdoba hacen público el Manifiesto liminar, que se convertiría en documento básico de todo el movimiento extendiéndose por toda América Latina.

– en la ciudad de Córdoba (Argentina), los jóvenes estudiantes del movimiento de reforma universitaria de la Universidad de Córdoba hacen público el Manifiesto liminar, que se convertiría en documento básico de todo el movimiento extendiéndose por toda América Latina. 1928 – en Mar del Plata (Argentina) se funda el Club Atlético Alvarado, equipo de la tercera división del fútbol argentino

– en Mar del Plata (Argentina) se funda el Club Atlético Alvarado, equipo de la tercera división del fútbol argentino 1957 – a la ciudad de Córdoba (Argentina) arriban los primeros monomotores Beechcraft B-45 Mentor que se convertirán en los aviones de instrucción primaria de las siguientes cinco décadas en la Fuerza Aérea Argentina. Se trasladan en vuelo ferry, por el océano Pacífico, desde Wichita (estado de Kansas) hasta la Escuela de Aviación Militar, cerca de la ciudad de Córdoba. Llegan en vuelo 19 ejemplares, y 75 se construyen bajo licencia en los talleres de DINFIA (Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas).

– a la ciudad de Córdoba (Argentina) arriban los primeros monomotores Beechcraft B-45 Mentor que se convertirán en los aviones de instrucción primaria de las siguientes cinco décadas en la Fuerza Aérea Argentina. Se trasladan en vuelo ferry, por el océano Pacífico, desde Wichita (estado de Kansas) hasta la Escuela de Aviación Militar, cerca de la ciudad de Córdoba. Llegan en vuelo 19 ejemplares, y 75 se construyen bajo licencia en los talleres de DINFIA (Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas). 1962 – en Buenos Aires (Argentina), el grupo neonazi Tacuara secuestra a la estudiante secundaria argentina judía Graciela Narcisa Sirota (19) en plena vía pública y la torturan (con cigarrillos le quemaron varias esvásticas en el cuerpo). Según sus captores, se trató de una venganza por el secuestro de Adolf Eichmann el 11 de mayo de 1960. El 28 de junio, la comunidad judía realizó una huelga de comerciantes en repudio a este acto antisemita.

– en Buenos Aires (Argentina), el grupo neonazi Tacuara secuestra a la estudiante secundaria argentina judía Graciela Narcisa Sirota (19) en plena vía pública y la torturan (con cigarrillos le quemaron varias esvásticas en el cuerpo). Según sus captores, se trató de una venganza por el secuestro de Adolf Eichmann el 11 de mayo de 1960. El 28 de junio, la comunidad judía realizó una huelga de comerciantes en repudio a este acto antisemita. 1978 – en Rosario (Argentina), durante la Copa Mundial de Fútbol de 1978, la selección argentina vence por 6-0 a la selección peruana en un polémico partido, y logra su pase a la final del torneo.

– en Rosario (Argentina), durante la Copa Mundial de Fútbol de 1978, la selección argentina vence por 6-0 a la selección peruana en un polémico partido, y logra su pase a la final del torneo. 1986 – Iani Verón, futbolista argentino.

– Iani Verón, futbolista argentino. 1994 – Diego Armando Maradona convierte su último gol con la selección argentina de fútbol en un partido contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA.

– Diego Armando Maradona convierte su último gol con la selección argentina de fútbol en un partido contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA. 2000 – el Club Atlético Boca Juniors gana su tercera Copa Libertadores de América luego de vencer en penales al Palmeiras (de Brasil) en la final.

💡 ¿Sabías que...? El 21 de junio de 1834, se llevó a cabo la primera convención nacional de mujeres en Estados Unidos en Seneca Falls, Nueva York. Este evento es considerado un hito en el movimiento por los derechos de las mujeres, marcado por la publicación de la Declaración de Sentimientos, que abogaba por la igualdad de género y los derechos civiles. La convención sentó las bases para futuras luchas por la igualdad en el país.

En el mundo: 21 de junio de 2026