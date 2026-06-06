Efemérides del 6 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 6 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 6 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 6 de junio de 2026
- 1905 – en dos días, el río Paraná inunda y destruye la ciudad de Santa Fe (Argentina).
- 1988 – Alexis Blanco, futbolista argentino.
- 1988 – Manuel Peralta Salinas, futbolista paraguayo.
- 1992 – Leandro Nicolás Díaz, futbolista argentino.
- 1995 – Maximiliano Cuadra, futbolista argentino.
- 1996 – Rodrigo Migone, futbolista argentino.
- 2000 – Matías Toledo, futbolista argentino-chileno.
- 2001 – Stephanie Melgarejo, futbolista argentina.
- 2004 – en el Torneo de Roland Garros, el tenista argentino Gastón Gaudio se consagra campeón, tras vencer a su compatriota Guillermo Coria. Es el primer argentino que gana el título en 27 años.
- 2017 – El popular club del ascenso argentino, Deportivo Morón, gana la Primera B Metropolitana tras derrotar a Platense ante más de 30.000 personas y consigue un título tras 27 años, además de volver a la Segunda División tras 17 años de ausencia.
El 6 de junio de 1944, se llevó a cabo el Día D, una de las batallas más significativas de la Segunda Guerra Mundial, donde las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia. Este ataque marcó el inicio de la liberación de Europa occidental del control nazi. La operación involucró a más de 156,000 soldados aliados y tuvo un impacto crucial en el curso del conflicto.
En el mundo: 6 de junio de 2026
- 1391 – en Écija (Sevilla) un numeroso grupo de pobladores liderados por el obispo— entran en el barrio de la Judería y asesinan a 4000 judíos.
- 1508 – en Italia, Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es derrotado por tropas venecianas.
- 1513 – en Italia, se produce la batalla de Novara.
- 1523 – en Suecia, Gustavo Vasa es elegido rey de Suecia.
- 1528 – en España, Carlos I concede a Hernán Cortés diversos títulos y honores.
- 1554 – en España, Carlos I reconoce como hijo suyo a Juan de Austria.
- 1555 – en Zacatecas (México) se funda la aldea de Sombrerete.
- 1586 – en Florida, se produce la redada de San Agustín.
- 1644 – en China, las fuerzas manchúes de la dinastía Qing capturan Pekín.
- 1654 – en Suecia, la reina Cristina abdica el trono y es sucedida por su primo Carlos X Gustavo.
- 1674 – en La India, es coronado Shivaji Bhonsle, fundador del imperio maratha.
- 1683 – en Inglaterra, se inaugura el museo Ashmolean de Oxford, siendo el primer museo universitario del mundo.
- 1719 – Llega a Luisiana, el barco negrero Aurore con los primeros 200 esclavos de la zona.
- 1752 – en Rusia, incendio destruye una tercera parte de Moscú, incluyendo 18.000 hogares.
- 1762 – en Cuba, una flota británica con más de 50 navíos y 14000 hombres aparece frente a La Habana, que tras dos meses de sitio rendirá la defensa del Castillo del Morro, defendido por Luis Vicente de Velasco e Isla.
- 1797 – en Génova (Italia), se establece la República Ligur tras la conquista francesa.
- 1801 – en Badajoz (España), el Tratado de Badajoz pone fin a la Guerra de las Naranjas.
- 1808 – en Bayona, José Bonaparte —hermano de Napoleón— es proclamado Rey de España.
- 1808 – en El Bruc (Cataluña) —en el marco de la Guerra de la Independencia Española— empieza la Batalla del Bruc.
- 1808 – en Valdepeñas (España), el pueblo se levanta contra los refuerzos franceses para Andalucía, preámbulo de la batalla de Bailén.
- 1809 – en Suecia, se promulga una nueva constitución que restaura el poder de los Riksdag de los estados.
- 1813 – en Canadá, se produce la batalla de Stoney Creek entre británicos y estadounidenses.
- 1821 – en la parte norte del Perú se inicia la independencia contra España.
- 1832 – en Francia, termina la Insurrección de junio de 1832 en París.
- 1844 – en Londres, se funda la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA).
- 1857 – Sofía de Nassau contrae matrimonio con el futuro rey Oscar II de Suecia y Noruega.
- 1859 – en Australia, Queensland es establecida como una colonia separada de Nueva Gales del Sur.
- 1862 – en Tennessee, se produce la Primera Batalla de Memphis.
- 1869 – en España se promulga la Constitución de 1869.
- 1882 – en La India, un ciclón le quita la vida a más de 100.000 habitantes de Bombay.
- 1882 – en Etiopía, se produce la batalla de Embabo.
- 1892 – en Illinois, comienza a operar el Metro de Chicago.
- 1905 – en dos días, el río Paraná inunda y destruye la ciudad de Santa Fe (Argentina).
- 1909 – en Chad, tropas francesas capturan Abeché.
- 1912 – en Alaska, se produce la erupción volcánica de Novarupta.
- 1918 – en Sevilla (España) se inaugura la Plaza de toros monumental.
- 1919 – termina la República de Prekmurje.
- 1924 – en la iglesia de Santa María de Kaffa (Panagia Kaphatiani) del barrio estambulí de Gálata (Turquía), se celebra el segundo concilio de la Iglesia Ortodoxa Turca y se decide establecer en ella la sede del Patriarcado Ortodoxo Turco.
- 1929 – en los Estados Unidos, se ponen a la venta los primeros alimentos congelados.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial se produce el Desembarco de Normandía, conocido popularmente como Día D.
- 1946 – en los Estados Unidos se funda la Basketball Association of America, actualmente conocida como NBA.
- 1956 – en el atolón Enewetak, Estados Unidos detona la bomba atómica Semínole (nombre de una etnia de nativos americanos), de 13,7 kt, la 6.ª de las 17 de la operación Redwing.
- 1962 – en Londres, la banda británica The Beatles audiciona ante el productor y músico George Martin.
- 1962 – Protesta de las Calderas en Cuba.
- 1969 – el cantautor británico Elton John, publica su primer álbum de estudio, Empty Sky.
- 1971 – Programa Soyuz: lanzamiento de Soyuz 11.
- 1982 – Israel invade Líbano.
- 1984 – en la ciudad sagrada de Amritsar (India), el ejército ataca a sijs atrincherados en el Templo Dorado y mata a 700.
- 1984 – en Rusia, Alekséi Pázhitnov inventa uno de los videojuegos más famosos: el Tetris.
- 1985 – en Embu (Brasil) la policía exhuma los restos de Wolfgang Gerhard para probar que se trataba del médico genocida nazi Josef Mengele.
- 1992 – la iglesia de Fantof en Noruega fue incendiada intencionalmente por estar construida sobre monumentos paganos y fue destruida casi por completo, conservándose sólo algunas partes de su armazón de postes y vigas. El sospechoso fue un hombre llamado Varg Vikernes, joven músico de Black Metal, integrante de la banda Burzum.
- 1992 – En Panamá, el Vuelo 201 de Copa Airlines Se estrella en el Tapón del Darién, Panamá, todos a bordo fallecen.
- 1993 – en España se realizan elecciones generales. Felipe González reelegido presidente por cuarta vez consecutiva.
- 1993 – Gonzalo Sánchez de Lozada es elegido como nuevo presidente de Bolivia por primera vez.
- 1993 – Ramiro de León Carpio jura como nuevo presidente de Guatemala, tras el autogolpe llamado "Serranazo" del expresidente Jorge Serrano Elías.
- 1993 – en Italia se realiza la primera ronda de los comicios regionales, provinciales y municipales.
- 2001 – un jurado de Los Ángeles (Estados Unidos) condena a la empresa tabaquera Philip Morris (productora de los cigarillos Marlboro) a pagar 3000 millones de dólares a un fumador de 56 años de edad con cáncer de pulmón irreversible.
- 2002 – sobre el mar Mediterráneo (entre Libia, Grecia y Creta) se produce la explosión de un meteorito con una potencia similar a la bomba atómica detonada por Estados Unidos sobre Nagasaki.
- 2004 – en el Torneo de Roland Garros, el tenista argentino Gastón Gaudio se consagra campeón, tras vencer a su compatriota Guillermo Coria. Es el primer argentino que gana el título en 27 años.
- 2007 – Costa Rica y Taiwán rompen relaciones diplomáticas.
- 2011 – Se lanza la plataforma Twitch
- 2012 – Chile, Colombia, México y Perú constituyen la Alianza del Pacífico.
- 2014 – La Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón, es declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.
- 2015 – En Berlín, Alemania; el Fútbol Club Barcelona gana su quinta Liga de Campeones de la UEFA, consiguiendo además su segundo triplete, siendo el primer club europeo en conseguir tal hazaña.
- 2017 – El popular club del ascenso argentino, Deportivo Morón, gana la Primera B Metropolitana tras derrotar a Platense ante más de 30.000 personas y consigue un título tras 27 años, además de volver a la Segunda División tras 17 años de ausencia.
- 2021 – en Perú, se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde el candidato izquierdista Pedro Castillo y la candidata derechista Keiko Fujimori, obtienen un empate técnico.
- 2023 – en Ucrania se produce la voladura de la presa en Nova Kajovka en el marco de la guerra ruso-ucraniana, causando masivas inundaciones en las orillas del río Dnieper.