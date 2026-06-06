Efemérides del 6 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 6 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 6 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 6 de junio de 2026

1905 – en dos días, el río Paraná inunda y destruye la ciudad de Santa Fe (Argentina).

– en dos días, el río Paraná inunda y destruye la ciudad de Santa Fe (Argentina). 1988 – Alexis Blanco, futbolista argentino.

– Alexis Blanco, futbolista argentino. 1988 – Manuel Peralta Salinas, futbolista paraguayo.

– Manuel Peralta Salinas, futbolista paraguayo. 1992 – Leandro Nicolás Díaz, futbolista argentino.

– Leandro Nicolás Díaz, futbolista argentino. 1995 – Maximiliano Cuadra, futbolista argentino.

– Maximiliano Cuadra, futbolista argentino. 1996 – Rodrigo Migone, futbolista argentino.

– Rodrigo Migone, futbolista argentino. 2000 – Matías Toledo, futbolista argentino-chileno.

– Matías Toledo, futbolista argentino-chileno. 2001 – Stephanie Melgarejo, futbolista argentina.

– Stephanie Melgarejo, futbolista argentina. 2004 – en el Torneo de Roland Garros, el tenista argentino Gastón Gaudio se consagra campeón, tras vencer a su compatriota Guillermo Coria. Es el primer argentino que gana el título en 27 años.

– en el Torneo de Roland Garros, el tenista argentino Gastón Gaudio se consagra campeón, tras vencer a su compatriota Guillermo Coria. Es el primer argentino que gana el título en 27 años. 2017 – El popular club del ascenso argentino, Deportivo Morón, gana la Primera B Metropolitana tras derrotar a Platense ante más de 30.000 personas y consigue un título tras 27 años, además de volver a la Segunda División tras 17 años de ausencia.

💡 ¿Sabías que...? El 6 de junio de 1944, se llevó a cabo el Día D, una de las batallas más significativas de la Segunda Guerra Mundial, donde las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia. Este ataque marcó el inicio de la liberación de Europa occidental del control nazi. La operación involucró a más de 156,000 soldados aliados y tuvo un impacto crucial en el curso del conflicto.

En el mundo: 6 de junio de 2026