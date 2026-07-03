Sábado, 4 de Julio 2026
Espectáculos

Mirtha Legrand reunirá a personalidades destacadas de la política y el espectáculo este sábado.

El sábado 4 de julio a las 21:30, Mirtha Legrand recibirá a Susana Roccasalvo y Diego Ramos, entre otros, en una nueva edición de su programa. ¿Qué sorpresas prepararán?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Este sábado 4 de julio a las 21:30 horas, Mirtha Legrand recibirá a destacados invitados en su programa La Noche de Mirtha por El Trece. Entre los asistentes se encuentra la reconocida periodista de espectáculos Susana Roccasalvo, quien ha mostrado una nueva faceta en MasterChef Celebrity. También estará presente el actor Diego Ramos, quien recientemente dejó la obra SEX después de casi siete años.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Bertie Benegas Lynch, y el periodista político Lucas Morando, que trabaja en TN y Radio Rivadavia, completan la notable mesa de invitados. En un episodio anterior, el abogado Fernando Burlando habló sobre el caso de Diego Maradona, criticando las condiciones en las que vivió el futbolista y sugiriendo que una intervención médica adecuada podría haber cambiado el resultado de su salud.

Etiquetas: mirtha legrand invitados espectáculos política argentina diego maradona
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