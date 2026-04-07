Martes, 7 de Abril 2026
Estados Unidos busca estabilizar la región: alto el fuego con Irán y apertura del estrecho de Ormuz
Internacional

Estados Unidos busca estabilizar la región: alto el fuego con Irán y apertura del estrecho de Ormuz

tensión se intensifica en la región, el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán busca evitar un escalamiento mayor. Con ataques a infraestructuras clave en Irán y advertencias sobre el tráfico marítimo, el panorama se torna crítico. ¿Qué consecuencias tendrá esto para la estabilidad regional?

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Un alto el fuego de dos semanas ha sido anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien espera que Irán capitule antes de un plazo específico. Este anuncio se produce en medio de un aumento significativo de la violencia en la región, tras recientes ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó bombardeos a infraestructuras críticas en Irán, incluyendo vías férreas y puentes utilizados por la Guardia Revolucionaria, lo que ha intensificado las hostilidades. Además, el ejército israelí ha advertido a las embarcaciones en la costa sur del Líbano sobre operaciones militares en curso, indicando un entorno de alta tensión en el tráfico marítimo.

Por otro lado, un ataque con cohetes lanzados desde Kuwait ha dejado al menos tres muertos y cinco heridos en Khor al-Zubair, cerca de Basora. La policía local estima que el número de víctimas podría aumentar debido a que algunos familiares siguen atrapados entre los escombros. La escalada de violencia ha generado preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en medio de este conflicto.

La Media Luna Roja iraní ha calificado los ataques de Israel y Estados Unidos como crímenes de guerra, reportando que se han atacado 17 objetivos civiles. La situación sigue siendo crítica y requiere atención internacional.

Etiquetas: estados unidos irán conflicto internacional ataques aéreos derechos humanos medio oriente
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