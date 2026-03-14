Sábado, 14 de Marzo 2026
Milei y Abascal analizan reformas económicas en un encuentro clave en Madrid
Internacional

Milei y Abascal analizan reformas económicas en un encuentro clave en Madrid

Javier Milei se presenta hoy en el Madrid Economic Forum, donde expondrá su visión sobre reformas económicas y criticará al socialismo. La actividad será seguida de una cena VIP.

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El presidente Javier Milei participará en el Madrid Economic Forum, un importante evento económico en España, donde se espera que presente su visión sobre las reformas económicas y la liberalización de mercados. La exposición está programada para las 16.15 y tendrá lugar en el Hotel Hyatt de Madrid, donde Milei se reunirá previamente con figuras del libertarismo como Santiago Abascal y el economista Jesús Huerta de Soto.

Durante su discurso, el mandatario abordará los cambios pendientes en su gestión y la batalla cultural que ha impulsado, con críticas dirigidas al socialismo y sus efectos en la sociedad. Además de Milei, el evento contará con la participación de destacados economistas y académicos españoles que discutirán temas como "Constitución libertaria" y "Desregulación".

Al finalizar su intervención, Milei regresará a Buenos Aires, con su arribo programado para el domingo a las 9.30, concluyendo así su breve visita a España tras su gira por Estados Unidos. La jornada incluirá una cena VIP para los asistentes que opten por el paquete más exclusivo después del cierre del evento, que estará a cargo de Milei entre las 20.15 y las 21.10.

Etiquetas: argentina economía javier milei madrid economic forum política internacional
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