Milei y Abascal analizan reformas económicas en un encuentro clave en Madrid

El presidente Javier Milei participará en el Madrid Economic Forum, un importante evento económico en España, donde se espera que presente su visión sobre las reformas económicas y la liberalización de mercados. La exposición está programada para las 16.15 y tendrá lugar en el Hotel Hyatt de Madrid, donde Milei se reunirá previamente con figuras del libertarismo como Santiago Abascal y el economista Jesús Huerta de Soto.
Durante su discurso, el mandatario abordará los cambios pendientes en su gestión y la batalla cultural que ha impulsado, con críticas dirigidas al socialismo y sus efectos en la sociedad. Además de Milei, el evento contará con la participación de destacados economistas y académicos españoles que discutirán temas como "Constitución libertaria" y "Desregulación".
Al finalizar su intervención, Milei regresará a Buenos Aires, con su arribo programado para el domingo a las 9.30, concluyendo así su breve visita a España tras su gira por Estados Unidos. La jornada incluirá una cena VIP para los asistentes que opten por el paquete más exclusivo después del cierre del evento, que estará a cargo de Milei entre las 20.15 y las 21.10.