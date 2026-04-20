Lunes, 20 de Abril 2026
Auditorías en Aimogasta: el TSJ busca optimizar la justicia en la Cuarta Circunscripción
La Rioja

Auditorías en Aimogasta: el TSJ busca optimizar la justicia en la Cuarta Circunscripción

El Tribunal Superior de Justicia inicia auditorías en la Cuarta Circunscripción Judicial para evaluar la calidad del servicio de justicia. Se busca mejorar la transparencia y la eficiencia operativa. Los resultados podrían influir en futuras políticas judiciales.

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha comenzado un proceso de auditorías contributivas en los organismos de la Cuarta Circunscripción Judicial bajo el Acuerdo Nº 53/26. Este esfuerzo tiene como objetivo evaluar y mejorar la calidad del servicio de justicia en la región.

Las auditorías se están realizando en diversas dependencias, como el Juzgado de Paz Letrado, el Juzgado de Trabajo y Conciliación y el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional. El TSJ busca analizar indicadores de gestión que midan la eficiencia operativa, el cumplimiento de plazos procesales y la calidad del servicio ofrecido a la comunidad.

El secretario Bazán destacó que este enfoque territorial permite obtener información detallada sobre cada organismo, lo que facilita la propuesta de mejoras. La implementación de estas auditorías responde a la necesidad de evaluar la operatividad del sistema judicial, fundamental para mantener la confianza pública.

Se espera que los resultados de estas auditorías sirvan como base para futuras políticas de mejora continua en el Poder Judicial. Este proceso se suma a otras iniciativas del TSJ para optimizar la gestión judicial y garantizar un acceso a la justicia más equitativo y eficiente.

Etiquetas: argentina tribunal superior de justicia auditorías judiciales transparencia institucional gestión judicial servicio de justicia
TL;DR

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