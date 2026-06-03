La Rioja se une a la lucha nacional contra la violencia de género en el 3J

Este 3 de junio, La Rioja se suma a la movilización nacional del movimiento Ni Una Menos, exigiendo justicia y visibilizando la violencia de género. La concentración comienza a las 17:00 hs en la Plaza 25 de Mayo. Un femicidio ocurre cada 31 horas en Argentina, y se registraron 99 víctimas en lo que va del año.

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Este 3 de junio, el movimiento feminista se moviliza nuevamente en Argentina, recordando la primera marcha que surgió tras el femicidio de Chiara Páez en 2015. La convocatoria principal se centra en la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera una gran concentración frente al Congreso Nacional a las 17:00 hs.

En La Rioja, la marcha se desarrollará en la Plaza 25 de Mayo, comenzando a las 17:00 hs con la concentración y la elaboración de carteles, seguida por la marcha a las 18:00 hs. Este evento busca visibilizar la alarmante realidad de la violencia de género en el país, donde se produce un femicidio cada 31 horas.

Datos del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven indican que, en lo que va del año, han habido 99 víctimas fatales de violencia de género en Argentina. Desde 2015, se han contabilizado más de 3.400 asesinatos de mujeres por motivos de género, lo que resalta la urgencia de abordar estos casos como parte de una problemática estructural.

Organizaciones feministas y sociales se han unido a esta jornada, exigiendo la prevención de la violencia, acceso a la justicia y un acompañamiento integral para las víctimas y sus familias, reafirmando la necesidad de un cambio profundo en la sociedad.