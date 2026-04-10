Chepes celebra un avance en derechos: adopción plena para una mujer de 32 años

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La jueza Dra. María Alejandra López, de la Cámara Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta Circunscripción Judicial en Chepes, otorgó la adopción plena a una mujer de 32 años, formalizando así un vínculo filial que se había consolidado desde su infancia. La decisión implica la supresión del apellido de origen y la incorporación del apellido de la familia que la crió, reconociendo su realidad afectiva y social.

La presentación fue realizada por la mujer y sus progenitores adoptivos, quienes demostraron que ella fue dejada al cuidado de esta familia a la edad de un año y medio, en un contexto de vulnerabilidad, y que sus padres biológicos fallecieron posteriormente. Este hecho fue probado en el expediente judicial.

El tribunal consideró la existencia de la "posesión de estado de hija", que implica una relación familiar efectiva y sostenida en el tiempo. La justicia se basó en el Código Civil y Comercial de la Nación, que permite la adopción de personas mayores cuando han tenido un vínculo filial consolidado durante su infancia. La magistrada subrayó la relevancia de estas decisiones en el respeto al derecho a la identidad, un derecho humano fundamental que permite a las personas validar jurídicamente sus vínculos familiares.

La resolución también extingue los derechos y obligaciones de los vínculos biológicos, salvo en lo que respecta a impedimentos matrimoniales, y se ordenaron las comunicaciones pertinentes al Registro Civil y al Juzgado.