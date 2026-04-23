Jueves, 23 de Abril 2026
Chilecito se prepara para recibir la emoción de La Gran Carrera de autos clásicos
La Rioja

Chilecito se prepara para recibir la emoción de La Gran Carrera de autos clásicos

La Gran Carrera llegará a Chilecito este jueves 23, con 500 km recorridos desde Cafayate. El viernes 24, los fanáticos podrán disfrutar de pruebas de clasificación en la avenida Cable Carril. ¡Una cita imperdible para los amantes de los autos clásicos!

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 50 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La ciudad de Chilecito se preparará para recibir a los autos clásicos más importantes del país en el evento conocido como La Gran Carrera, uno de los más destacados del calendario automovilístico nacional. La caravana de vehículos ingresará el jueves 23 de abril a partir de las 18:30 por el acceso norte, en la zona de San Nicolás, después de recorrer un exigente trayecto de 500 kilómetros desde Cafayate y Chañarmuyo por la emblemática Ruta Nacional 40.

El viernes 24, a las 10:00, la avenida Cable Carril en el sector de La Mexicana será el escenario de la décima serie de pruebas de clasificación. Este momento permitirá a los aficionados y visitantes observar de cerca los vehículos, tomar fotografías y disfrutar del ambiente que rodea a esta competencia.

Tras las pruebas en la ciudad, a las 11:00, la carrera continuará su recorrido por la Ruta Nacional 40 rumbo al Parque Nacional Talampaya, donde se llevarán a cabo más pruebas. La llegada de La Gran Carrera a Chilecito se perfila como una atracción imperdible para los amantes del automovilismo y una oportunidad de ver en acción a vehículos históricos.

Etiquetas: chilecito la gran carrera automovilismo ruta nacional 40 parque nacional talampaya eventos en argentina
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3285 articles →

Artículos relacionados

Protocolo innovador en La Rioja para combatir la violencia en las escuelas

Empresas de La Rioja exigen mayores oportunidades laborales en proyecto Vicuña

Protocolo de seguridad en escuelas de La Rioja ante crecientes amenazas educativas
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar