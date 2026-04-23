Chilecito se prepara para recibir la emoción de La Gran Carrera de autos clásicos

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La ciudad de Chilecito se preparará para recibir a los autos clásicos más importantes del país en el evento conocido como La Gran Carrera, uno de los más destacados del calendario automovilístico nacional. La caravana de vehículos ingresará el jueves 23 de abril a partir de las 18:30 por el acceso norte, en la zona de San Nicolás, después de recorrer un exigente trayecto de 500 kilómetros desde Cafayate y Chañarmuyo por la emblemática Ruta Nacional 40.

El viernes 24, a las 10:00, la avenida Cable Carril en el sector de La Mexicana será el escenario de la décima serie de pruebas de clasificación. Este momento permitirá a los aficionados y visitantes observar de cerca los vehículos, tomar fotografías y disfrutar del ambiente que rodea a esta competencia.

Tras las pruebas en la ciudad, a las 11:00, la carrera continuará su recorrido por la Ruta Nacional 40 rumbo al Parque Nacional Talampaya, donde se llevarán a cabo más pruebas. La llegada de La Gran Carrera a Chilecito se perfila como una atracción imperdible para los amantes del automovilismo y una oportunidad de ver en acción a vehículos históricos.