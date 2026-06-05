Sábado, 6 de Junio 2026
La Rioja

Charlas sobre minería en La Rioja: un espacio para informar y debatir sobre el sector

El análisis sobre la actividad minera en La Rioja incluyó a funcionarios y legisladores que coordinaron acciones para promover el diálogo con la comunidad. Se planifican charlas y audiencias en varios departamentos para fomentar la participación ciudadana y la comprensión del sector.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El pasado miércoles, se llevó a cabo un encuentro en la Legislatura Provincial en el que se discutieron las perspectivas de la actividad minera en La Rioja. Esta iniciativa busca fomentar la participación ciudadana y ofrecer información técnica sobre el desarrollo del sector minero, bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería.

Entre los asistentes se encontraron la vicegobernadora Teresita Madera y el ministro Federico Bazán, quienes destacaron la importancia de establecer un diálogo fluido con la comunidad. Se planificaron charlas informativas y audiencias públicas en distintos departamentos para garantizar el acceso a la información y facilitar el intercambio con los vecinos.

Durante la reunión, Claudio Trinca del Consejo Federal de Inversiones expuso sobre las etapas de los proyectos mineros, mientras que Walter Gómez de EMSE presentó un panorama de los proyectos metalíferos en la provincia. Bazán subrayó la necesidad de que la comunidad comprenda los tiempos de desarrollo de los proyectos y afirmó que estos encuentros son cruciales para conocer el funcionamiento del sector.

Etiquetas: la rioja minería reunión informativa gobierno provincial participación ciudadana desarrollo sostenible
TL;DR

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