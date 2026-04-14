Miércoles, 15 de Abril 2026
Cierre de establecimiento porcino en La Rioja: graves irregularidades laborales detectadas
La Rioja

Cierre de establecimiento porcino en La Rioja: graves irregularidades laborales detectadas

La Secretaría de Trabajo clausuró LARCE SRL por graves irregularidades laborales, afectando a 14 trabajadores. La falta de higiene y seguridad resalta la necesidad de una supervisión continua en el sector porcino.

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La Secretaría de Trabajo de La Rioja llevó a cabo un operativo que resultó en la clausura de un establecimiento porcino, LARCE SRL, debido a serias irregularidades en las condiciones laborales. El operativo, realizado el lunes 13, fue coordinado por el subsecretario Juan Busleiman y contó con la participación de varios organismos, incluyendo la UATRE y Gendarmería Nacional.

Durante la intervención, se detectaron graves fallas en higiene y seguridad, afectando a aproximadamente 14 trabajadores. Las condiciones eran tan deficientes que hacían el lugar prácticamente inhabitable. A pesar de las observaciones previas de las autoridades laborales y el gremio UATRE, la empresa no había tomado medidas para corregir las infracciones, lo que llevó a una situación aún más crítica.

Este hecho resalta la necesidad de vigilancia constante en los espacios laborales, especialmente en sectores donde se pone en riesgo la salud y seguridad de los empleados. La acción de la Secretaría de Trabajo no solo busca corregir la situación actual, sino también prevenir futuros incumplimientos que amenacen la integridad de los trabajadores.

Etiquetas: la rioja trabajo clausura establecimiento condiciones laborales seguridad e higiene uatre
TL;DR

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