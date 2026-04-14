Cierre de establecimiento porcino en La Rioja: graves irregularidades laborales detectadas

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La Secretaría de Trabajo de La Rioja llevó a cabo un operativo que resultó en la clausura de un establecimiento porcino, LARCE SRL, debido a serias irregularidades en las condiciones laborales. El operativo, realizado el lunes 13, fue coordinado por el subsecretario Juan Busleiman y contó con la participación de varios organismos, incluyendo la UATRE y Gendarmería Nacional.

Durante la intervención, se detectaron graves fallas en higiene y seguridad, afectando a aproximadamente 14 trabajadores. Las condiciones eran tan deficientes que hacían el lugar prácticamente inhabitable. A pesar de las observaciones previas de las autoridades laborales y el gremio UATRE, la empresa no había tomado medidas para corregir las infracciones, lo que llevó a una situación aún más crítica.

Este hecho resalta la necesidad de vigilancia constante en los espacios laborales, especialmente en sectores donde se pone en riesgo la salud y seguridad de los empleados. La acción de la Secretaría de Trabajo no solo busca corregir la situación actual, sino también prevenir futuros incumplimientos que amenacen la integridad de los trabajadores.