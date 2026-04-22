Miércoles, 22 de Abril 2026
Control estricto del uso del agua en proyectos mineros de La Rioja garantiza el Gobierno provincial
La Rioja

Control estricto del uso del agua en proyectos mineros de La Rioja garantiza el Gobierno provincial

El Gobierno de La Rioja supervisa el uso del agua en proyectos mineros en la zona cordillerana, garantizando su cuidado y control en las extracciones. Inspecciones recientes revelaron que cada perforación consume entre 4.000 y 5.000 litros de agua no potable, vital para la exploración.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno de La Rioja está llevando a cabo un monitoreo exhaustivo del uso del agua en proyectos mineros ubicados en la zona cordillerana, con el fin de proteger este recurso vital. Esta labor se realiza a través del Ministerio de Agua y Energía, que supervisa las actividades de exploración minera de las iniciativas SENDEROS y RIO EX, las cuales cuentan con concesiones para el uso de agua no potabilizada.

Los equipos de la Dirección General de Estudios Hídricos realizan inspecciones mensuales en los puntos de extracción, donde se controla el caudal y se analizan muestras de agua para detectar metales pesados. Según el director general, Rubén Martínez, esta información es crucial para el seguimiento ambiental de las actividades mineras.

El agua extraída se utiliza principalmente en campamentos para tareas de higiene y preparación de alimentos. Cada equipo de perforación puede requerir entre 4.000 y 5.000 litros de agua no potable, que se transporta mediante camiones cisterna. Además, se han implementado sistemas de biodigestores para el tratamiento de desechos generados durante la exploración.

Etiquetas: la rioja minería control de agua proyectos mineros gobierno provincial medio ambiente
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3249 articles →

Artículos relacionados

Nuevos magistrados asumen en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y Chilecito

Protocolo provincial para combatir la violencia escolar en La Rioja implementado ahora.

Actividades culturales en La Rioja: tres funciones destacadas en el Teatro de la Ciudad este fin de semana
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar