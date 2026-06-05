Simulacro de juicio por jurados: Gisela Flamini invita a la comunidad a participar en La Rioja

La jueza Gisela Flamini convoca a la comunidad a un simulacro de juicio por jurados en la UNLaR los días 16, 17 y 18 de junio, buscando fomentar la participación ciudadana en la justicia penal. Se sortearán 12 jurados, con protocolos que aseguran la imparcialidad. Los empleadores no podrán descontar el día a los participantes.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini, ha convocado a la comunidad a participar en un simulacro de juicio por jurados, que se llevará a cabo el 16, 17 y 18 de junio en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR). Esta actividad busca fomentar la participación ciudadana en el sistema judicial y transformar la cultura judicial tradicional.

Los participantes podrán experimentar el proceso de ser parte de un jurado, lo que incluye un sorteo de 12 integrantes el primer día del evento, siguiendo los protocolos de la justicia ordinaria. Flamini destacó la importancia de la imparcialidad y mencionó que los jurados deben estar aislados de redes sociales y medios para evitar la contaminación de información.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad, incluyendo a quienes residen fuera de la capital provincial. Los interesados pueden inscribirse a través de un enlace en el perfil de Instagram @Gisela.Flamini.Jueza. Además, se prohíbe descontar el día a quienes participen como jurados, garantizando que los trabajadores del sector privado reciban un jus por su participación.

Se han establecido incompatibilidades para quienes deseen ser jurados, excluyendo a dirigentes políticos, funcionarios públicos, personal policial, religiosos y deudores alimentarios. Este tipo de iniciativas son esenciales para promover una participación informada en la justicia penal.