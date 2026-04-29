Corte en Ruta 40: vecinos de Guandacol reclaman soluciones urgentes al Gobierno

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Los vecinos de Guandacol han decidido mantener un corte en la Ruta 40 como forma de protesta ante la falta de atención del Gobierno provincial a sus demandas. La movilización, que comenzó el martes por la mañana, ha incluido asambleas y bloqueos en rutas provinciales. Alaniz, uno de los referentes de la comunidad, destacó que la comunidad prefiere que las autoridades se desplacen a Guandacol para escuchar directamente a los habitantes, en lugar de realizar reuniones en la Capital.

La situación ha impactado negativamente en el sector comercial y de servicios, con una notable disminución en las ventas. Emprendedores gastronómicos y prestadores turísticos reportan pérdidas significativas, mientras que la parte hotelera no ha podido cumplir con sus reservas. Además, un contrato de mantenimiento con una empresa riojana se ha interrumpido, lo que ha llevado a la salida de trabajadores de la zona.

La preocupación por el futuro es palpable, ya que los jóvenes ven afectadas sus oportunidades laborales a mediano y largo plazo debido al conflicto. Hasta el momento, la comunicación con el Gobierno ha sido a través de funcionarios locales sin obtener respuestas concretas. Alaniz advirtió que la protesta continuará si no se establece un diálogo efectivo en el territorio, en medio de un contexto complicado por decisiones judiciales relacionadas con el proyecto minero Vicuña.