Miércoles, 29 de Abril 2026
Corte en Ruta 40: vecinos de Guandacol reclaman soluciones urgentes al Gobierno
La Rioja

Corte en Ruta 40: vecinos de Guandacol reclaman soluciones urgentes al Gobierno

Vecinos de Guandacol mantienen un corte en la Ruta 40, exigiendo atención del Gobierno provincial. Las ventas han caído y el empleo se ve afectado, intensificando la protesta.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Los vecinos de Guandacol han decidido mantener un corte en la Ruta 40 como forma de protesta ante la falta de atención del Gobierno provincial a sus demandas. La movilización, que comenzó el martes por la mañana, ha incluido asambleas y bloqueos en rutas provinciales. Alaniz, uno de los referentes de la comunidad, destacó que la comunidad prefiere que las autoridades se desplacen a Guandacol para escuchar directamente a los habitantes, en lugar de realizar reuniones en la Capital.

La situación ha impactado negativamente en el sector comercial y de servicios, con una notable disminución en las ventas. Emprendedores gastronómicos y prestadores turísticos reportan pérdidas significativas, mientras que la parte hotelera no ha podido cumplir con sus reservas. Además, un contrato de mantenimiento con una empresa riojana se ha interrumpido, lo que ha llevado a la salida de trabajadores de la zona.

La preocupación por el futuro es palpable, ya que los jóvenes ven afectadas sus oportunidades laborales a mediano y largo plazo debido al conflicto. Hasta el momento, la comunicación con el Gobierno ha sido a través de funcionarios locales sin obtener respuestas concretas. Alaniz advirtió que la protesta continuará si no se establece un diálogo efectivo en el territorio, en medio de un contexto complicado por decisiones judiciales relacionadas con el proyecto minero Vicuña.

Etiquetas: guandacol la rioja corte de ruta protesta gobierno provincial sector comercial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3441 articles →

Artículos relacionados

Feria del Libro en La Rioja: un nuevo formato para disfrutar de la lectura del 6 al 12 de julio

La Rioja refuerza su compromiso con la ciencia en medio de recortes federales

El 1° de mayo, vecinos de la Capital y zonas rurales sin servicio de Rioja Bus.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar