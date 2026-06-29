Lunes, 29 de Junio 2026
La Rioja

Crisis en el transporte: taxistas independientes piden soluciones urgentes en La Rioja

La crisis en el transporte público de pasajeros en La Rioja se intensifica, con taxistas enfrentando competencia desleal y falta de actualización tarifaria. Walter Cabral denuncia discriminación política en el Concejo Deliberante, lo que agrava la situación. Sin consenso para ajustar tarifas, el sector se encuentra al borde de la desaparición.

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La situación del transporte público de pasajeros en La Rioja se torna crítica, alertó Walter Cabral, líder de los Taxistas Independientes. La falta de una actualización tarifaria y la competencia desleal de plataformas digitales han llevado a los taxistas a una realidad de "subsistencia". Cabral expresó su frustración por la incapacidad de las autoridades para atender las demandas del gremio y denunció una "persecución política" en el Concejo Deliberante, donde sus propuestas son sistemáticamente desestimadas.

El referente del gremio subrayó que los costos de combustible continúan en aumento, lo que agrava aún más la situación. A pesar de que se había previsto una actualización tarifaria para agosto, la falta de consenso ha impedido su implementación. Cabral criticó al concejal Guillermo Benzo por mantener vínculos políticos que perjudican al sector y mencionó la desconfianza que reina entre los trabajadores, señalando a otros referentes como Juan Carlos De Leonardi por beneficiarse del esfuerzo ajeno.

Como respuesta a esta problemática, Cabral propuso medidas más estrictas para regular el mercado del transporte, sugiriendo que, si el servicio público no puede competir, al menos se establezcan normas que aseguren que todos los prestadores cumplan con la ley, similar a lo que ocurre en Mendoza.

Etiquetas: la rioja taxistas independientes transporte público tarifas concejo deliberante competencia desleal
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