Domingo, 15 de Marzo 2026
El Gobierno provincial lanza programa de educación vial en escuelas de La Rioja
La Rioja

El Gobierno provincial lanza programa de educación vial en escuelas de La Rioja

La Rioja lanza un plan de educación vial en escuelas, alineado con el Plan Estratégico Educativo en Seguridad Vial 2026, que busca integrar contenidos de movilidad responsable en la currícula. Este proyecto fortalecerá la formación en seguridad vial y promoverá la concientización comunitaria.

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El **Gobierno provincial** de La Rioja, en colaboración con la Subsecretaría de **Seguridad Vial**, ha lanzado un plan de educación vial que busca integrar contenidos sobre movilidad responsable en las escuelas. Esta propuesta forma parte del **Plan Estratégico Educativo en Seguridad Vial 2026** y se implementa gracias a la cooperación entre organismos provinciales y municipios.

Desde la **Secretaría de Política Socioeducativas**, se trabaja para mejorar la formación en seguridad vial en todos los niveles educativos. El proyecto, que se desarrolla a través de la **Mesa General de Seguridad Vial Integral**, incluye la capacitación de docentes y la creación de promotores de educación vial en cada institución. Los educadores recibirán formación específica para desarrollar proyectos pedagógicos relacionados con la seguridad en el tránsito.

Además, se han establecido dos fechas importantes en el calendario escolar: el **10 de junio**, Día de la Seguridad Vial, y el **5 de octubre**, jornada dedicada a la educación vial. Durante estas fechas, se realizarán actividades de sensibilización y reflexión para toda la comunidad educativa, con el fin de promover una cultura de seguridad vial en la provincia.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial educación vial seguridad vial plan estratégico educativo movilidad responsable
TL;DR

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