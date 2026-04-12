Güemes festeja 82 años: un evento imperdible para la comunidad este sábado en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este sábado, el Club Social y Deportivo Güemes conmemorará su 82° aniversario con un evento especial que reunirá a generaciones de socios y vecinos. La celebración comenzará a las 22:00 horas en la sede del club, donde se espera una gran afluencia de asistentes dispuestos a compartir una noche de recuerdos.

El club ha hecho una convocatoria abierta a su «gran familia», invitando a todos a unirse a esta celebración que promete ser un momento emotivo y nostálgico. A lo largo de sus más de ocho décadas, Güemes ha sido un pilar en la identidad comunitaria, convirtiéndose en un espacio de encuentro y crecimiento para los vecinos.

Desde la organización se destacó que son 82 años de esfuerzo y sueños, reafirmando la importancia del club en el barrio. La noche se presenta como una oportunidad para rememorar momentos significativos y fortalecer la comunidad, proyectando un futuro esperanzador para la institución.

Los organizadores esperan que este aniversario no solo rinda homenaje al pasado, sino que también sirva para reafirmar el compromiso del club con el desarrollo social y deportivo de la ciudad.