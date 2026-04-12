Domingo, 12 de Abril 2026
Güemes festeja 82 años: un evento imperdible para la comunidad este sábado en La Rioja
La Rioja

Güemes festeja 82 años: un evento imperdible para la comunidad este sábado en La Rioja

El Club Social y Deportivo Güemes festejará su 82° aniversario este sábado a las 22:00, convocando a socios y vecinos para una noche de nostalgia y comunidad. La celebración enfatiza su papel como pilar social y deportivo en la ciudad.

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Este sábado, el Club Social y Deportivo Güemes conmemorará su 82° aniversario con un evento especial que reunirá a generaciones de socios y vecinos. La celebración comenzará a las 22:00 horas en la sede del club, donde se espera una gran afluencia de asistentes dispuestos a compartir una noche de recuerdos.

El club ha hecho una convocatoria abierta a su «gran familia», invitando a todos a unirse a esta celebración que promete ser un momento emotivo y nostálgico. A lo largo de sus más de ocho décadas, Güemes ha sido un pilar en la identidad comunitaria, convirtiéndose en un espacio de encuentro y crecimiento para los vecinos.

Desde la organización se destacó que son 82 años de esfuerzo y sueños, reafirmando la importancia del club en el barrio. La noche se presenta como una oportunidad para rememorar momentos significativos y fortalecer la comunidad, proyectando un futuro esperanzador para la institución.

Los organizadores esperan que este aniversario no solo rinda homenaje al pasado, sino que también sirva para reafirmar el compromiso del club con el desarrollo social y deportivo de la ciudad.

Etiquetas: guemes aniversario evento deportes comunidad chilecito
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