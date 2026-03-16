Lunes, 16 de Marzo 2026
Inscripciones presenciales del ISFISP: oportunidades para el ciclo 2026/2027
La Rioja

Inscripciones presenciales del ISFISP: oportunidades para el ciclo 2026/2027

Del 18 al 20 de marzo, el ISFISP recibirá la documentación de aspirantes a las carreras de seguridad pública. Es obligatorio asistir personalmente y con la documentación completa.

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El Instituto Superior de Formación Integral en Seguridad Pública (ISFISP) anunció que del 18 al 20 de marzo se llevará a cabo la recepción de documentación para aspirantes que se preinscribieron en diversas carreras. Este trámite se realizará de manera personal en la sede de la ex Escuela de Cadetes.

Los postulantes deberán haber completado previamente la preinscripción online para las carreras de Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria y el Trayecto de Formación Profesional en Agente de Seguridad en la sede Aimogasta. La recepción de documentos se efectuará en el ISFISP, ubicado en Av. Ortiz de Ocampo N° 1700, de 08.30 a 14.00 horas.

Es crucial que los interesados asistan con la documentación completa y respetando el código de vestimenta que establece un estilo «elegante sport». El trámite es personal y obligatorio para continuar con el proceso de ingreso. Para consultas, el Instituto ofrece soporte a través de WhatsApp y redes sociales.

Etiquetas: aimogasta isfisp formación profesional seguridad pública trámites educación
TL;DR

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