Investigación sobre biodiversidad en la cordillera: el rol del Instituto de Servicios Ambientales

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Un proyecto de investigación del Instituto de Servicios Ambientales se encuentra en marcha en la cordillera riojana, con el objetivo de analizar el suelo, agua, aire y biodiversidad de la región. Esta iniciativa, denominada “Línea de Base Ambiental de la Región Cordillerana”, tiene una duración estimada de dos años y busca generar información científica estratégica para la planificación territorial y el uso responsable de los recursos naturales.

El Instituto lleva a cabo monitoreos permanentes y estudios sobre la calidad ambiental, realizando la toma y análisis de muestras que son procesadas en su laboratorio. Los resultados permitirán evaluar parámetros físicos, químicos y microbiológicos, contribuyendo a una mejor comprensión del estado ambiental de la zona.

Christian Albrecht, presidente del Instituto, subrayó la importancia de contar con información científica para la planificación del desarrollo territorial. Destacó que estos estudios son esenciales no solo para entender la región desde un enfoque ambiental, sino también para abordar aspectos estratégicos relacionados con la geopolítica de los recursos naturales y el potencial de actividades como la minería.

Con esta acción, el Instituto reafirma su papel como organismo técnico-científico, aportando información valiosa para la toma de decisiones y la conservación del patrimonio natural de La Rioja. La generación de conocimiento se presenta como un medio crucial para cuidar y aprovechar de manera responsable los recursos del entorno, pensando en el bienestar presente y futuro.