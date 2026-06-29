La Administración Pública de La Rioja se prepara para un receso invernal en julio

El Gobierno de La Rioja ha establecido un receso invernal para la Administración Pública del 13 al 24 de julio, alineado con las vacaciones escolares. Esta medida busca facilitar la organización familiar y asegurar la continuidad de servicios esenciales durante este período. La iniciativa ha sido bien recibida por sindicatos, quienes destacan su impacto positivo en la calidad de vida familiar.

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El Gobierno de La Rioja ha establecido un receso invernal para los trabajadores de la Administración Pública Provincial, el cual se llevará a cabo desde el 13 hasta el 24 de julio, conforme al Decreto N° 989. Esta medida tiene como objetivo facilitar la organización familiar y acompañar el calendario escolar de vacaciones.

Durante este período, se garantizará la prestación de los servicios esenciales mediante modalidades que cada organismo defina para asegurar su funcionamiento. Los organismos gubernamentales han planificado su operatividad para mantener el servicio a la población en áreas críticas.

La decisión ha sido bien recibida por sindicatos y organizaciones de trabajadores, quienes consideran que este receso contribuirá a mejorar la calidad de vida y el bienestar familiar. Se anticipa que, al finalizar el receso, la Administración Pública retomará sus actividades con renovadas energías, beneficiando a los ciudadanos que requieren de sus servicios.

Además, se espera que a medida que se acerque la fecha de inicio, se organicen diversas actividades recreativas para niños y jóvenes, promoviendo un clima de bienestar en la comunidad durante las vacaciones.