Domingo, 15 de Marzo 2026
La Rioja avanza en limpieza ambiental tras erradicación de un basural a cielo abierto
La Rioja

La Rioja avanza en limpieza ambiental tras erradicación de un basural a cielo abierto

El Municipio de la Capital realizó una jornada de limpieza en un área con un basural a cielo abierto, utilizando maquinaria pesada para remover grandes volúmenes de residuos. Las autoridades destacaron la importancia del compromiso comunitario para mantener el espacio limpio y evitar futuros focos de contaminación.

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El Municipio de la Capital llevó a cabo una jornada de limpieza y saneamiento ambiental en un área que había sido afectada por un basural a cielo abierto. Esta acción fue impulsada por las preocupaciones de las familias del barrio, quienes habían solicitado una intervención para mitigar el foco de contaminación y los riesgos sanitarios asociados.

Se utilizó maquinaria pesada para remover grandes cantidades de basura y restos de poda acumulados en el lugar. Además del retiro de desechos, se realizó un acondicionamiento del suelo con el fin de devolver la higiene al espacio público. Autoridades municipales supervisaron el avance de las tareas y mantuvieron contacto con los vecinos, asegurando que se estaba dando respuesta a sus reclamos.

El personal también llevó a cabo un relevamiento de la situación actual del sector, buscando asegurar un impacto duradero en la calidad de vida de los habitantes. Desde el Palacio Municipal, se reafirmó el compromiso de continuar con estos operativos en otros puntos críticos de la ciudad, destacando la importancia de la colaboración de la comunidad para evitar la formación de nuevos basurales.

Finalmente, tras la limpieza, el área quedó bajo vigilancia ambiental. Este operativo es parte de un plan de gestión integral destinado a erradicar los basurales clandestinos que afectan la salud pública en los barrios de la región.

Etiquetas: la rioja limpieza saneamiento ambiental basurales clandestinos municipio calidad de vida
TL;DR

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